加沙百萬兒童面臨嚴重飢荒威脅　吃混沙麵粉維生

救助兒童會指出，加沙地帶逾93%兒童（約93萬人）正處於極度危險的飢荒威脅。按世界糧食計劃署「糧食安全階段綜合分類」（IPC）最新發表的數據顯示，當地飢餓危機正急劇惡化[1]。



圖、文：救助兒童會（Save the Children）

以色列當局對加沙實施全面封鎖，切斷援助物資進入，迫使家庭為生存採取難以想像的手段。救助兒童會警告，若不及時解除封鎖並允許糧食和藥物進入，一百萬兒童將面臨餓死、疾病及死亡的威脅。

加沙嬰兒骨瘦如柴的影片引發大量關注：

加沙兒童吃混沙麵粉維生 困境中掙扎求存

近日，救助兒童會工作人員接獲報告，指加沙北部家庭為求存活，被迫食用動物飼料、過期麵粉及混沙麵粉。一名與懷孕妻子及兩歲幼女同住的30歲父親沉痛描述：

我不知如何餵飽家人。這裏沒有食物，只能吃你無法想像的東西。女兒因飢餓虛弱不堪，持續腹瀉且無法起身。我的妻子恐將流產……這毫無尊嚴可言，為何我們要承受這一切？

一名曾於停火期間帶四名子女接受營養治療的25歲母親說：「我們知道飢餓的感覺，我們已嘗過死亡的滋味，我的孩子們只是在等待死亡。

人道援助遭蓄意阻攔 物資車被禁止進入加沙

自2025年3月2日以色列實施全面封鎖以來，糧食、食水、燃料及藥物均被禁止進入加沙。聯合國世界糧食計劃署（WFP）及當地社區廚房因物資耗盡被迫停止運作，而滿載食物的卡車卻在邊境腐爛。

救助兒童會中東、北非及東歐區域總監Ahmad Alhendawi譴責：「這是一場蓄意的人為災難。在以色列當局的全面封鎖下，兒童正被有計劃地餓死。我們有糧食、有援助物資，更清楚如何治療兒童營養不良——唯獨缺乏進入加沙的通道。

邊境線上準備就緒的食物、食水和醫療物資遭攔截，而家庭被迫以動物飼料和樹葉果腹，採取難以想像且喪失尊嚴的方式求生。這非關物資短缺，而是人為封鎖的惡果。

在加沙，每分每秒都可能有兒童死於砲火、子彈、飢餓或疾病。國際社會必須立即行動，開放邊境運送救援物資。我們豈能袖手旁觀，任憑整個地方的人口在眾目之下餓死？」

加沙北部大面積地區被以軍嚴重破壞。（救助兒童會提供）

飢餓戰爭手段違反國際法 呼籲國際社會行動

以飢餓作為戰爭手段明確違反國際法，構成戰爭罪。救助兒童會於戴爾巴拉赫（Deir Al Balah）開設的醫療中心曾於3月因戰火被迫停運，4月重啟後僅能為574名兒童進行緊急營養篩查，比1月停火期間的10,500名少94.5%。接受篩檢的兩歲以下幼童中，逾兩成患有中度急性營養不良或嚴重急性營養不良，需要緊急治療，情況刻不容緩。

編輯備註

[1] IPC報告顯示，加沙210萬人口中93%已處於「危機級」或更嚴重的飢餓（IPC第三階段），其中近25萬人處於「災難性」飢荒狀態。