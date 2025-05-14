以色列連夜空襲加沙　包括22名兒童在內至少50人死

以色列5月13日晚至14日凌晨連夜對加沙北部的居民區發動空襲，至少有50名巴勒斯坦人喪生，美媒引述當地醫院指，死者當中至少包括22名兒童和15名婦女，為數周以來單日早晨死亡人數最多的一次。



以軍於13日晚警告，由於哈馬斯的盟友巴勒斯坦伊斯蘭聖戰聯盟（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）從加沙北部的兩個城鎮向以色列發射炮彈，以軍將對北部城鎮——拜特拉希亞（Beit Lahiya）和傑巴利耶（Jabalia）發動空襲。

以色列5月13日晚至14日凌晨連夜對加沙北部發動空襲，至少有50名巴勒斯坦人喪生，美媒引述當地醫院指，死者當中至少包括22名兒童和15名婦女。（Reuters）

遭遇襲擊的還包括至少3家醫院。《衛報》引述當地攝影記者稱，空襲期間，汗尤尼斯（Khan Younis）附近的歐洲醫院（European Hospital）內包括患者、傷員在內的所有人都驚恐的逃跑，「有些人拄着拐杖，有些人尖叫着要找自己的孩子，還有一些躺在床上的人被拖走」。

以軍拒絕就空襲發表評論。

以色列5月13日晚至14日凌晨連夜對加沙北部的居民區發動空襲，至少有50名巴勒斯坦人喪生，美媒引述當地醫院指，死者當中至少包括22名兒童和15名婦女，為數周以來單日早晨死亡人數最多的一次。（Reuters）

聯合國人道主義事務負責人敦促聯合國安理會成員採取行動，防止加沙發生「大屠殺」。

美國總統特朗普（Donald Trump）本周出訪中東，以色列政府表示將加大對哈馬斯的軍事壓力，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於13日發表的一份聲明中表示：「未來幾天內，我們將全力完成行動。」