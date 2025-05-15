英國提出減移民計劃之際 據報擬制定「特殊投資者簽證」提振經濟
撰文：官祿倡
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英國首相施紀賢（Keir Starmer）領導的工黨政府5月12日正式公布建議修改移民制度規則的白皮書，冀減低移民數字。據彭博社引述消息人士透露，英國內閣另一方面正計劃制定一項特殊簽證，旨在為那些願意為具有「戰略意義」產業注入資金的人士，提供較現有入境途徑更為便捷的簽證，以提振英國經濟。
報道指，這項簽證計劃源於施紀賢希望提振英國經濟的構想，不過目前尚處於初步階段。英國經濟自財相李韻晴（Rachel Reeves）早前宣布新一輪財政預算案以來，引發外界擔憂，工黨政府試圖取消針對「非定居者」（non-domicile）的減稅政策還招致強烈反對，還發現部份人士因此離開英國。
報道引述消息人士指，這些被工黨政府視為具有「戰略意義」產業，包括人工智能（AI）、清潔能源和生命科學。
報道指英國內政部拒絕回應，財政部尚未回應此事。
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