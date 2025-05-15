中美互降關稅 輸美貨櫃急增277% 運費最高漲價1500美元
撰文：張涵語 成依華
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中美決定互減關稅115%，為期90天後，據外媒報道，從中國運至美國的貨櫃訂單急增，內地傳媒也指，每個貨櫃運費最高漲價達1500美元（約1.17萬港元）。
航運分析公司Vizion策略業務發展副總裁Ben Tracy在LinkedIn貼文中稱，5月5日，從中國到美國貨櫃訂單的7天滾動平均值為5,709個標准箱（TEU）。但從5月13日開始，該數字已飆升至2.15萬個標准箱（TEU），增幅達277%。
央視財經報道，在中美關稅政策近期做出最新調整後，上海、江西等地的多家外貿企業重啟美國市場供應，迅速恢復對美外貿出口產品的生產推廣。外貿物流也迎來美國線出貨高峰，國際貨代公司的諮詢量也出現暴增。
據報道，隨着關稅政策調整，目前美線5月底發貨的船隻艙位已接近滿艙。同時，美森、長榮、COSCO等船公司也發布漲價通知，每個貨櫃的運價上漲500至1500美元不等。以上海港至紐約航線為例，目前40英尺長的貨櫃報價在4300美元（約3.35萬港元）左右。
中美在日內瓦經貿會談後於5月12日發布聯合聲明，雙方都將大幅度暫緩關稅，互減115%。聲明內容顯示中美都會臨時降低關稅90天，美國對華商品的關稅將由145%降至30%，中國對美關稅則由125%降至10%。
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