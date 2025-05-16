俄烏談判前夕　一文看清雙方代表團主要成員

英國媒體報道，俄烏戰爭自2022年2月爆發以來，雙方將在土耳其伊斯坦布爾舉行三年來的首次面對面和談。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）都不會現身。俄羅斯代表團名單中缺少外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov），將會由總統助理梅金斯基 (Vladimir Medinsky) 擔任代表團長。烏克蘭代表團則由國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）領銜。



俄方代表團：

團長：總統助理梅金斯基 (Vladimir Medinsky)

2025年4月23日，圖為俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）。（Reuters）

率領俄羅斯代表團的是屬於保守派的前文化部長梅金斯基。

梅金斯基曾率領俄羅斯代表團，出席2022年春季與烏克蘭在土耳其伊斯坦布爾舉行的和談。他曾主導政府撰寫新的歷史教科書，將烏克蘭描繪成一個極端民族主義國家，並將其戰爭行為描述為對西方侵略的正當回應。

軍隊總參謀部情報總局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）

2025年5月15日，俄羅斯軍隊總參謀部情報總局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）走出土耳其伊斯坦堡的俄羅斯總領事館，他是前往伊斯坦堡參加與烏克蘭談判的俄羅斯代表團成員之一。（Reuters）

俄羅斯軍隊總參謀部情報總局（GRU）局長科斯秋科夫 (Igor Kostyukov)，該部門屬於俄羅斯國防部的對外情報機構，也是俄羅斯聯邦軍隊的中央軍事情報機構。

科斯秋科夫曾因涉嫌干預2016年總統大選而遭到美國制裁。

副國防部長福明（Alexander Fomin）

2025年5月15日，圖為俄羅斯國防部副部長福明（Alexander Fomin）離開俄羅斯駐土耳其伊斯坦堡領事館。福明是與烏克蘭談判的俄方代表團成員之一。（Reuters）

福明上將是一位經驗豐富的俄羅斯軍官和外交官。與梅金斯基一樣，福明亦是俄羅斯代表團成員之一，參與了2022年在伊斯坦堡舉行的烏克蘭和平談判。

副外長加盧津（Mikhail Galuzin）

2025年5月15日，土耳其伊斯坦堡，俄羅斯副外交部長加盧津（Mikhail Galuzin）站在俄羅斯總領館外。（Reuters）

加盧津並不是典型的克里姆林宮強硬派。他博學多才，能說一口流利的日語，喜歡引用古典文學，長期以來一直是俄羅斯外交界較為圓滑的人物之一。他在蘇聯駐東京大使館累積了豐富的經驗，並一直是莫斯科在東亞事務上的可靠人選，曾先後擔任駐印尼大使和駐日本大使。

俄烏戰爭爆發後，加盧津於2022年底被任命為俄羅斯外交部副部長，負責俄羅斯與包括烏克蘭在內的鄰國的外交關係。

烏克蘭代表團：

團長：國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）

2025年4月10日，在比利時布魯塞爾舉行的北約防長會議期間，烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）在北約總部出席自願聯盟（Coalition of the Willing）的國防部長會議。（Getty）

烏梅羅夫自2023年9月起擔任國防部長，他是克里米亞韃靼族人，曾是一名投資銀行家，與土耳其關係密切。他能說一口流利的土耳其語，在基輔爭取國際社會支持讓俄羅斯歸還克里米亞的努力中發揮了關鍵作用。

烏梅羅夫曾共同主持克里米亞外交高峰會，並參與了烏克蘭與俄羅斯在2022年舉行的談判。他的任命被視為國防部改革的信號，此前該部門一直飽受腐敗的困擾。

總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）

2024年2月25日，烏克蘭基輔，總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）出席烏克蘭2024大會。（Reuters）

葉爾馬克是烏克蘭總統辦公室主任，被廣泛視為繼總統之後的二號人物。葉爾馬克曾是一名娛樂律師和電影製片人，在澤連斯基的演藝生涯中成為他的密友，並於2019年加入他的政治團隊。

自2022年俄烏戰事爆發以來，葉爾馬克已成為烏克蘭戰時領導層的核心人物。他主導外交政策、情報協調和高層外交，包括囚犯交換和和平談判。他的影響力強大，被稱為烏克蘭「實際上的副總統」（de facto vice-president）。葉爾馬克的聲望既贏得了讚譽，也引發了爭議，批評者指責他過份集權。

安全局長馬柳克（Vasyl Malyuk）

2025年2月23日，烏克蘭安全局長馬柳克（Vasyl Malyuk ）出席《烏克蘭2025》論壇。（Getty）

作為烏克蘭的安全局長，馬柳克出現在代表團的名單讓人意外。自2023年2月起擔任安全局 (SBU) 局長。馬柳克是一名職業情報官員，極少公開出國旅行，但在俄烏戰爭爆發後，他在安全局扮演著關鍵的角色。

外長瑟比加（Andrii Sybiha）

2025年4月3日，烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）在比利時布魯塞爾北約總部與北約秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）舉行記者會並發表講話。（Reuters）

自2024年9月擔任外交部長，瑟比加在外交和總統戰略領域擁有多年經驗，他是一位經驗豐富的官員，能說流利的英語和波蘭語，被外界視為總統澤連斯基的忠實嫡系，曾擔任總統辦公室副主任多年，負責主導外交政策並幫助協調俄烏戰爭期間的國際夥伴關係。

武裝部隊總參謀長格納托夫（Andrii Hnatov）

2025年5月15日，圖為烏克蘭武裝部隊總參謀長格納托夫（Andrii Hnatov）。（烏克蘭國防部）

格納托夫是烏克蘭新任的總參謀長，於2025年3月作為澤連斯基軍事改革的一部分升任。格納托夫是一位擁有二十多年服役經驗的資深海軍軍官，以其在前線的領導能力和忠誠度聞名。

2014年，在俄羅斯吞併克里米亞期間，格納托夫是少數拒絕叛逃的烏克蘭海軍陸戰隊員之一，他率領200名士兵離開克里米亞半島，從頭開始重建海軍陸戰隊。他後來指揮第36獨立海軍陸戰隊，並在保衛尼古拉耶夫（Mykolaiv）和巴赫穆特（Bakhmut）的戰鬥中發揮了關鍵作用。