俄烏談判｜澤連斯基：若達成技術層面停火共識　可省去會晤普京

俄烏官員5月15日在土耳其伊斯坦堡舉行談判，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）早前稱會在土耳其等候俄總統普京，不過普京無計劃出席，澤連斯基15日抵達安卡拉，會晤土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），他之後指若俄烏代表團兩方達成技術層面的停火共識，那麼他也無需要與普京會晤。



路透社報道，澤連斯基稱在普京無意赴約後，他也不會到伊斯坦堡參與談判，這位烏克蘭總統又指「若今天可以達成技術層面的停火，那麼與普京的會晤可以省去。」

他並稱「俄羅斯不認為需要結束（戰爭），這意味俄面臨的政治、經濟和其他壓力不夠…… 我們要求實施適當的制裁。」

烏方決定派出由烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）領導的代表團，參與這次談判。

2025年2月18日，在安卡拉舉行的聯合記者會上，烏克蘭總統澤連斯基與土耳其總統埃爾多安握手。（Reuters）

近幾日來，澤連斯基及其他歐洲國家領導人多次向俄方施壓，但根據俄方談判代表團名單，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不會出席本次談判，只派出一個由多名官員組成的代表團前往土耳其。

澤連斯基批評俄方代表團是「裝飾級別」。