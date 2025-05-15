俄烏談判｜澤連斯基：若達成技術層面停火共識 可省去會晤普京
撰文：成依華
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俄烏官員5月15日在土耳其伊斯坦堡舉行談判，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）早前稱會在土耳其等候俄總統普京，不過普京無計劃出席，澤連斯基15日抵達安卡拉，會晤土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），他之後指若俄烏代表團兩方達成技術層面的停火共識，那麼他也無需要與普京會晤。
路透社報道，澤連斯基稱在普京無意赴約後，他也不會到伊斯坦堡參與談判，這位烏克蘭總統又指「若今天可以達成技術層面的停火，那麼與普京的會晤可以省去。」
他並稱「俄羅斯不認為需要結束（戰爭），這意味俄面臨的政治、經濟和其他壓力不夠…… 我們要求實施適當的制裁。」
烏方決定派出由烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）領導的代表團，參與這次談判。
近幾日來，澤連斯基及其他歐洲國家領導人多次向俄方施壓，但根據俄方談判代表團名單，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不會出席本次談判，只派出一個由多名官員組成的代表團前往土耳其。
澤連斯基批評俄方代表團是「裝飾級別」。
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