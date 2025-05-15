俄媒：普京無意與澤連斯基單對單會晤

俄羅斯媒體引述俄羅斯政府、外交部和克里姆林宮內部消息人士報道，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）無意接受烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy）在土耳其伊斯坦堡進行一對一會談的提議。



《莫斯科時報》（The Moscow Times）5月15日報道，在俄羅斯與烏克蘭政府代表團三年來首次直接接觸前數小時，克里姆林宮對普京是否出席依然三緘其口，這個舉動突顯了莫斯科的消極態度。

據報道，儘管消息人士指普京私下認為澤連斯基「不配與自己平起平坐」，除非後者「公開投降」（public capitulation）才會考慮當面會晤，惟因美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一直敦促俄方領導人與其對手保持接觸，普京無法斷然拒絕。

2025年4月19日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）。（Reuters）

曾在2019至2022年，擔任俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處參贊的邦達列夫（Boris Bondarev）指，俄方政府保持這種沉默是精心設計的戰術。既讓基輔及其盟友如坐針氈，又為臨時變卦預留空間。

報道指，普京過去數日並沒有公開拒絕澤連斯基單獨會面的要求，主要是因為特朗普一直敦促其停火，並暗示如果普京現身談判，特朗普亦可能與會。

2025年5月13日，圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭，右）。（Reuters）

一位與克里姆林宮有聯繫的官員表示：「我們就在伊斯坦布爾恢復談判的聲明並沒有提到領導人（普京）會出席。過去數周，我們一直與華盛頓保持密切溝通，最近數日更是達到白熱化的程度。我的同事們正致力尋找一個不會惹怒特朗普的妥協方案。」