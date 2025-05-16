英媒：中美互降關稅　美企將提前為感恩節及聖誕節大量囤貨

英國媒體5月14日報道，在中國與美國政府共同宣布降低關稅後，美國企業將大舉入貨（stockpiling），提前為感恩節後的「黑色星期五」（Black Friday）購物節和聖誕節囤貨，美國的港口和航運公司將在未來90日面臨需求的大幅波動。



英國媒體引述分析人士警告指，由於美國總統特朗普（Donald Trump）於4月對中國開徵高達145%的「對等關稅」，從中國往美國的貨櫃船預訂量將在5月出現急跌。而現時因為雙方調低相互的關稅，貨物進口量將在稍後迅速激增，這將對美國港口的處理能力構成考驗。

Vespucci Maritime諮詢公司行政總裁Lars Jensen表示。「首先，我們將看到抵達美國港口的貨物數量大幅下降；然後，隨著目前已停泊在中國碼頭的貨物迅速被運往美國，貨物數量將大幅增加。這與我們疫情期間看到的「拉鋸效應」（whipsaw effects）如出一轍，」

2024年9月20日，美國加州洛杉磯，貨櫃堆放在洛杉磯港（Port of Los Angeles）的一艘貨櫃船上。由於港口罷工迫在眉睫，洛杉磯港今年前八個月的貨運量與2023年同期相比激增17%。（Getty）

物流中心Freightos表示，預計物流業會出現「一段時間的運力緊張和一些設備短缺，因為在華盛頓和北京12日（周一）宣佈為期90日的緩衝期後，航運公司和港口正致力應對預計將會出現的貨運量突然增加的情況。

按照中美雙方達成的共識，美國對中國進口產品的關稅稅率將從145%減至30%，為期90天。

報道指在一般情況下，美國零售商會在每年的7月至10月中旬，為關鍵的「黑色星期五」購物節和聖誕節進口來自中國的商品，但現在他們預計將大幅提前下訂單，以趕在8月10 日貿易休戰協議到期之前從中國發貨。

2025年4月9日，中國浙江省義烏市，一間聖誕裝飾品商店的員工正在使用手機。（Reuters）

因此，Freightos研究主管Judah Levine在12日（周一）給客戶的報告中寫道，未來幾週，美國企業可能面臨貨櫃運費上漲和延誤的情況。

分析師表示，12日（周一）宣布的關稅削減措施需要一段時間才能在數據中體現出來，因為船隻大約需要4至6週才能抵達美國，這代表未來數周進口貨運量將繼續下降。

洛杉磯是美國主要接收亞洲貨運的港口，在關稅戰展開僅一個月，貨量已出現斷崖式下跌。（Reuters）

在英國上市的美容品牌Revolution Beauty plc在周二的公告中表示，該公司在4月關稅生效前在美國囤積了「大量」來自中國的產品，並從中受益，目前該公司已開始重新授權從中國發貨。