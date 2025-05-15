美媒：特朗普關稅政策已改逾50次　白宮因支持者受害故降對華關稅

美國媒體報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自今年1月20日上任以來，其政府已宣布新關稅政策或關稅調整超過50次。特朗普一直希望透過關稅措施以使國家重奪貿易平衡。惟來到4月底，一直有不少特朗普忠實支持者的碼頭工人和貨車司機等藍領工人紛紛投訴遭到高關稅所害，終於讓白宮多名內閣成員如財長貝森特（Scott Bessent）和幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）成功說服特朗普回心轉意。



《華盛頓郵報》5月14日引述兩名消息人士報道，白宮幕僚長懷爾斯、財長貝森特和其他官員向特朗普表示，假如不調低關稅將傷害特朗普的支持者。美方與中方進行談判的通道因此打開，促成上周末期間在瑞士日內瓦的磋商，讓雙方同意降低關稅90日。

一位了解談判情況的人士表示：「關鍵論點是，這開始傷害特朗普的支持者 -- 特朗普的民眾（Trump people），這為懷爾斯提供了一個重要的窗口。」

據報道，特朗普的政策轉向反映了白宮面臨的核心矛盾：因為他試圖利用關稅在極短時間內重塑全球經濟。這無可避免會產生巨大的政治和經濟反噬，連特朗普政府想要保護的基礎選民也無法倖免。

報道指，執行關稅政策舉步維艱，從特朗普調整關稅政策的次數便可窺一二。據統計，自1月20日上任以來，特朗普政府宣布新關稅政策或關稅調整超過50次（一間美國律師行的統計指共55次）。

部份關稅措施實施時長特別短暫，例如針對進口乳製品、哥倫比亞進口商品加徵關稅，頒布不到一周就政策轉向，有些政策甚至撐不到一天。對中國、加拿大和墨西哥開徵的進口關稅分別出現至少5到6次的轉向，汽車、鋼鋁、農產品和能源關稅分別出現至少3次轉向。

報道引述專門研究經濟史的達茅夫學院（Dartmouth College）經濟學家Douglas Irwin表示，特朗普的關稅政策反覆無常，反映其希望改變美國貿易狀況的同時，必須同時緩解轉型過程中帶來的負面後果。

報道指，中國擁有3.2萬億美元的外匯儲備，這增強了其抵制美國「霸凌」行為的決心。中國過去一個月透過各種官方和非政府渠道向白宮發出了明確的訊息：中國不會屈服，除非美國降低最嚴厲的關稅，否則不會進行談判。

2025年4月30日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行內閣會議。（Reuters）

與此同時，包括沃爾瑪和主要汽車製造商在內的多位行政長官紛紛發出嚴厲警告，表示對華貿易禁運將帶來迫在眉睫的經濟損失。

策略公司Albright Stonebridge Group的高級顧問Myron Brilliant表示：「考慮到特朗普面臨的政治或經濟成本，他最終選擇政策轉向也是情理之中。」