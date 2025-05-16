俄方代表團：今日將繼續等候烏方代表團談判
撰文：王海
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英國媒體5月16日報道，俄烏談判未有如期在15日（周四）舉行，俄羅斯總統助理，俄方代表團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示，將於當地16日（周五）上午10時（香港時間下午3時）起，繼續等候烏克蘭代表團，認為烏方應該會來參與會談。
據路透社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）決定不參與談判後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）亦表示，他不會出席會談。
報道指澤連斯基15日與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）會面後，已乘搭專機離開首都安卡拉。
報道引述消息人士指，土耳其外長費丹同日晚上與俄羅斯代表團在伊斯坦堡舉行會面，雙方16日（周五）會一起與烏克蘭代表團會面。美國、烏克蘭和土耳其的代表亦會舉行一輪會談。
報道提到，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）形容目前談判陷入僵局，對俄烏今輪談判不持太大期望，又附和總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日早前的言論，認為除非特朗普能夠與普京直接會談，否則談判難有突破。
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