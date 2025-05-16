美國總統罕有到訪阿聯酋清真寺　特朗普除鞋讚歎伊斯蘭文化｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日到訪阿聯酋，其中一個行程更脫下皮鞋、參觀當地最大的清真寺——謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque），成為罕有訪問伊斯蘭宗教建築的在任美國總統之一。當天晚上，特朗普前往阿布扎比總統府出席國宴，期間有阿聯酋女子夾道歡迎，還跳起當地傳統的「甩髮舞」。



在阿布扎比王儲哈立德（Khaled bin Mohamed Al Nahyan）的陪同下，特朗普穿着襪子進入謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque）以示尊重，他還向隨行記者說：「這地方太美了，這是一個令人讚嘆的文化。我為我的朋友感到非常驕傲！」

特朗普又自豪地表示，這次造訪是清真寺首次為訪客全天閉館，「這是為了向美國致敬，相比為我一個人，這意義更加重大。我們把這份榮譽獻給國家，這是一種了不起的致敬。」

2025年5月15日，阿聯酋阿布扎比，美國總統特朗普在阿布扎比王儲哈立德（Khaled bin Mohamed Al Nahyan）的陪同下，脫鞋進入謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque）。（Reuters）

在美國歷史上，僅有6位總統曾造訪過清真寺，包括甘迺迪（John F. Kennedy）、奧巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden），且部份也非在任總統期間到訪。

觀賞甩髮舞

當天晚上，特朗普到阿聯酋總統府「國家宮」（Qasr Al Watan）參加總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）為他準備的國宴。

2025年5月15日，美國總統特朗普與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在總統府「國家宮」（Qasr Al Watan）會晤，女孩們表演傳統「甩髮舞」（Al Ayyala）。（Reuters）

當他走過歡迎隊伍時，兩排數十名女性跳起「甩髮舞」（Al Ayyala）表示歡迎。這些女性留着烏黑亮麗的長髮，身穿飄逸的白色禮服。當男人們在她們身後敲響戰鼓、放聲吟唱時，她們齊心刷刷地甩動長髮，動作整齊而富有韻律。表演過程中，還能看到幾名男子揮舞着類似劍的道具。