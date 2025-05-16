美國總統罕有到訪阿聯酋清真寺 特朗普除鞋讚歎伊斯蘭文化｜有片
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日到訪阿聯酋，其中一個行程更脫下皮鞋、參觀當地最大的清真寺——謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque），成為罕有訪問伊斯蘭宗教建築的在任美國總統之一。當天晚上，特朗普前往阿布扎比總統府出席國宴，期間有阿聯酋女子夾道歡迎，還跳起當地傳統的「甩髮舞」。
在阿布扎比王儲哈立德（Khaled bin Mohamed Al Nahyan）的陪同下，特朗普穿着襪子進入謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque）以示尊重，他還向隨行記者說：「這地方太美了，這是一個令人讚嘆的文化。我為我的朋友感到非常驕傲！」
特朗普又自豪地表示，這次造訪是清真寺首次為訪客全天閉館，「這是為了向美國致敬，相比為我一個人，這意義更加重大。我們把這份榮譽獻給國家，這是一種了不起的致敬。」
在美國歷史上，僅有6位總統曾造訪過清真寺，包括甘迺迪（John F. Kennedy）、奧巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden），且部份也非在任總統期間到訪。
觀賞甩髮舞
當天晚上，特朗普到阿聯酋總統府「國家宮」（Qasr Al Watan）參加總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）為他準備的國宴。
當他走過歡迎隊伍時，兩排數十名女性跳起「甩髮舞」（Al Ayyala）表示歡迎。這些女性留着烏黑亮麗的長髮，身穿飄逸的白色禮服。當男人們在她們身後敲響戰鼓、放聲吟唱時，她們齊心刷刷地甩動長髮，動作整齊而富有韻律。表演過程中，還能看到幾名男子揮舞着類似劍的道具。
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