特朗普中東行｜以色列盟友似變陌路　內塔尼亞胡懷念拜登了嗎？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日起對沙特、卡塔爾及阿聯酋進行為期4天的訪問。倘不計算他因教宗方濟各去逝而赴梵蒂岡參加葬禮，中東是其第二任期首個出訪的地區。他期間作出多項重大經貿宣布，包括沙特6000億美元的投資承諾、卡塔爾的2400億美元協議以及阿聯酋的2000億美元合作協議。



不過最引人注目的，依然是特朗普與上屆不同，在出訪中東的同時，卻「跳過」區域大國、美國親密盟友以色列。不只如此，他甚至在出訪期間作出多項不利以色列的外交舉動，包括宣布解除對敘利亞制裁、把讓以色列與阿拉伯國家關係正常化的《亞伯拉罕協議》視為次要事項，讓外界質疑美以關係是否出現裂痕。

2025年5月15日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與阿聯酋穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan，左）舉行會面。（X@MohamedBinZayed）

中東行曝美以關係裂痕？

《亞伯拉罕協議》是特朗普首屆任期在中東達成最亮眼的外交政績之一，拜登（Joe Biden）政府也延續以此作為其中東外交政策一部份。在特朗普再度入主白官後，以色列當然也盼望美國能繼續推動這進程，尤其是該國與沙特關係正常化。

不過，直到特朗普離開沙特轉赴卡塔爾，該協議被提起的次數也廖廖可數。他甚至一度稱，兩國關係正常化是他的夢想，但「你（沙特）會在自己的時間（表）內做到這一點」，似乎暗示他無意大力推動以沙關係正常化。

更甚的是，特朗普在行程中的確有推動「關係正常化」，可惜對象不是以色列與阿拉伯國家，而是美國與敘利亞，這舉動就等於是一巴掌打在以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）面上。

5月15日，特朗普、沙特王儲穆罕默德與敘利亞總統沙拉在沙特會面。（Reuters）

《以色列時報》（The Times of Israel）引述以方官員稱，內塔尼亞胡上月赴美晤特朗普時，曾親自請求後者不要解除對敘利亞的制裁。然而，特朗普不只沒聽取其建議，更隆重其事在出發前已預告有「重大宣布」，其後於13日先公開宣布解除對敘制裁，再於翌日會見該國過渡總統、被以色列普遍視為極端伊斯蘭主義者的沙拉（Ahmed al-Sharaa），稱希望兩國關係正常化。

當然，特朗普還是有「循例」呼籲對方加入《亞伯拉罕協議》，但倘若他有意推動這進程，該「呼籲」理應是解除制裁的「前提」。會談結束後，他還稱讚莎拉是「年輕、有魅力、堅強的男人」。

特朗普被外界甚至是以方視為堅定的以色列支持者，他在上任前已數度高調發表親以的言論，包括支持其在加沙軍事行動，威脅巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）再不釋放人質，自己上任後中東將「付出地獄般的代價」等等。

當內塔尼亞胡以為自己在去年的美國大選賭贏，全力支持下成功換來一位「以色列人民的老朋友」時，前者對該國的「堅定」支持，卻在其上任以來的100多天逐漸消失。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

關係轉淡非空穴來風

當特朗普當上任時，美以關係看起來的確非常緊密。內塔尼亞作為前者第二任期內第一位訪問白宮的外國領導人，即獲對方大派「獎品」。

特朗普遠超所有人預期，提出獲以色列支持的「美國接管加沙」方案，又宣布一項行政命令，要求美國停止參與及提供資金於經常與以色列作對的聯合國人權理事會及聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）。另外，特朗普也在會晤後，透過總統備忘錄恢復美國對伊朗核問題的「極限施壓」。

可是，當內塔尼亞胡於4月第二度訪美時，情勢卻發生顯著變化。其希望美國降低對以色列17%關稅的主任務失敗，特朗普也調降他對「美國接管加沙」的態度，稱「很多人喜歡我的概念，但你知道，我也喜歡其他的概念。」

另一令人驚訝的是，以色列一向對伊朗問題上採取極限立場，要求伊朗徹底拆除核設施，傾向以武力解決、反對談判。特朗普卻在4月與內塔尼亞胡後，宣布與伊朗展開「直接」的談判。

內塔尼亞胡一直呼籲美國對伊朗核問顯題採取不妥協的態度，但收效甚微。隨着多輪的美伊核談判陸續展開，特朗普政府雖時有矛盾表態，但皆拒絕接受以方倡議的「絕對立場」，即把徹底拆除伊朗核子基礎設施視為達成協議的必然前提。

圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

特朗普不確定性：以色列也不能幸免

特朗普雖然向來將不確定性視為其外交政策的優點，並樂於把其應用在關稅戰、俄烏戰爭等問題上。不過，外界普遍認為美國與以色列關係將會是個特例。結果直到最近，美國與以色列在各項地區議題上幾乎都沒有一致的利益。

特朗普在促成以巴停火協議後，曾宣稱要把加沙打造成「中東里維埃拉」。無論他有多大程度是認真，該設想連同停火協議已隨着以色列於3月恢復對加沙軍事行動而失效。美國其後又於11日繞過以色列，直接與哈馬斯達成協議，促成最後一名美以雙重國籍公民人質獲釋。

在也門胡塞武裝方面，該組識本月初向以色列本古里安機場發射導彈，導致機場癱瘓；以軍隨即展開報復，大規模轟炸也門首都薩那。美國卻於數天後突然與胡塞武裝達成不包括以色列的停火協議，而後者也強調不會停止對以方的攻擊。

特朗普4月底與內塔尼亞胡通話後，依然在社交媒體上宣稱2人在「所有問題上都站在同一立場」，但事實顯然非如此。

這不禁令人聯想，當初「押錯注」的內塔尼亞胡會否懷念拜登時期的美以關係，至少拜登作為傳統民主黨政客，對以色列支持是「口裹說不，身體卻很誠實」，現在特朗普的外交政策卻是「滿口謊言，身體也不誠實」。

從中東行看穿特朗普想法？

可是，時光無法倒流，無論內塔尼亞胡是否「買錯邊」，他未來4年須要面對的是特朗普而不是拜登。歸根究底，以色列的長期安全依賴美國多層次的軍事、經濟、外交支持，盡快理解特朗普的真實想法，制定重新贏得其青睞的政策是內塔尼亞胡政府首要任務，而前者在沙特—美國投資論壇的演說似乎透露了玄機。

特朗普論壇上闡述了其中東政策觀，他表示今後的中東是「由商業而非混亂，由出口技術而非恐怖主義去定義」。他又否定美國過往對中東的干預政策，稱過去的美國總統深陷一種「審視外國人靈魂，並到海外為他們所犯下罪孽伸張正義」的錯誤觀念。

圖為2025年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問沙特阿拉伯，出席「沙特-美國投資論壇」（Saudi-U.S. Investment Forum）發表講話。（Reuters）

儘管他的批評是指向歷任美國總統、全球主義者和干預主義者，但細想下中東也有一個以域內「唯一民主國」自居、過去數年涉及域內多場戰爭與衝突的國家。倘該國再不作出相應調整，恐怕將重蹈特朗普在演講中提到的覆轍。