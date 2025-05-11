美伊官員今日阿曼會談　伊朗官員：美國主導安排　似「政治騷」

伊朗官員透露，近期伊朗與美國就核計劃與解除制裁進行的間接談判「缺乏美方真誠」，認為美方目的或從一開始就是為了「設下陷阱，試圖激化局勢」。



美媒報道，這名要求匿名的伊朗官員說，當前談判的節奏由美方主導，頻繁中斷與每週一次的安排並非伊朗本意。

伊朗方面並不認為這些安排是出於誠意，而是判斷這是一場由美國主導、具有政治目的和輿論操作意圖的「表演」或「操控」，目的是通過製造談判氛圍影響媒體報道和國際觀感。

美國伊朗事務特使威特科夫（Steve Witkoff）本週曾警告，若周日（5月11日）在阿曼舉行的磋商未能取得成果，「那就不會繼續下去，我們將不得不選擇另一條路徑」。

圖為2025年4月25日，美國總統特朗普的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會晤。（Reuters）

一名美國官員隨後透露：「特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統真誠希望與伊朗達成協議，並完全致力於達成協議。」

這名官員還說：「美國將確保伊朗永遠無法獲得核武器，同時也希望中東實現持久和平，建立與伊朗的新關係，並讓伊朗人民實現國家的全部潛力。」

據悉，即將舉行的阿曼談判將為高層會晤，重點在於釐清未來談判的框架。消息稱，處理技術細節與制裁機制的專家小組不會參加此次會面。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）批評稱，美方近期在談判中傳遞出「相互矛盾的信號」，因為「不同人表達不同立場」，導致伊朗難以判斷美方真實意圖。他預定將在周日與美國中東事務特使威特科夫舉行會談。

2025年4月25日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）抵達阿曼，準備與美國進行談判。（Reuters）

伊朗消息人士進一步指出，美方至今未展現出推動實質技術與政治對話的準備，在談判中「僅作出簡短而籠統的回應」，無視「主要提案」，並「持續改變自身立場」。他指出，這種談判模式令伊朗越來越傾向認為，「這些談判不太可能在解除制裁或實現經濟利益方面達成理想結果」。

基於上述判斷，德黑蘭已進入下一階段的準備過程，相關部門在過去數週已制定多項應對方案，涵蓋政治、經濟與其他關鍵領域。

威特科夫近日也曾罕見向媒體詳述美方關鍵立場。他說，美國立場明確：「伊朗境內今後永遠不得存在任何鈾濃縮項目。這是我們的紅線。『不得濃縮』，意味着拆除，意味着不能發展武器化，也意味着納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordow）和伊斯法罕（Isafahan）這三座濃縮設施必須被拆除。」圖為

圖為伊朗納坦茲的核設施。（Getty Images）

但伊朗方面則再次重申，鈾濃縮是不可談判的底線。伊朗的一貫立場是，核計劃僅服務於和平能源目的，不追求核武器。

德黑蘭消息人士說：「美國非常清楚，我們在本國進行鈾濃縮的權利不可被觸碰，這是談判的前提。」

值得注意的是，與特朗普政府第一任期試圖將地區安全問題納入伊核談判不同，威特科夫在此次表態中明確指出，本輪對話將「專注於核議題本身」，不再涵蓋伊朗在中東的軍事或外交行為。

本文獲《聯合早報》授權轉載

