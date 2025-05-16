中國富二代留學生馬來西亞遭綁架　被揭自導自演　為詐取父母錢財

一名18歲中國富二代留學生早前稱遭綁架，綁匪向其父母勒索500萬元人民幣（約542萬港幣）贖金，更威脅若不給錢會撕票，並摘取其器官販賣。馬來西亞警方調查後發現，該案件實是事主聯同另一男子自導自演，目的為詐取父母錢財。目前兩人已被押送至吉隆坡法院，檢方正式起訴詐欺及企圖犯罪等罪名，兩人不認罪。



內地傳媒報道，受害者據報是家中獨子，去年從中國到新加坡留學，父母在杜拜經商。4月底該男生入境馬來西亞後謊稱被綁架，其父母後收到綁匪發來的影片，顯示男生被毆打和勒頸。

遭「綁架」的事主疑聯同另一男子自導自演

男生父母隨即飛抵馬來並報警。警方獲報後在48小時內，逮捕參與綁票的23歲疑犯，並救出被綁架男生。

被控參與「綁架」的疑犯稱，自己僅協助拍攝毆打影片，並不知情涉及綁架勒贖，也沒有向受害人父母勒索贖金。兩人5月13日被起訴欺詐和企圖犯罪的罪名。馬來西亞法院目前批准兩人以3萬令吉（約5.4萬港元）保釋，暫定5月27日過堂審理。