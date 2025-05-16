日本擬取消小額進口商品免消費稅　防Temu和Shein等中國電商搶市

日媒5月16日報道，由於Temu和Shein等中國電商向日本大量銷售低價商品，導致當地本地商面臨不公平競爭壓力。日本財務省正考慮調整小額進口商品免關稅、消費稅的「低價免稅制度」，於明年以後改為針對小額進口商品加徵消費稅，並研議電商報稅措施。



日本《讀賣新聞》報道，目前日本的「低價免稅制度」允許1萬日圓（約537港元）以下的進口商品免徵關稅與消費稅。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

財務省目前已將制度改革列為下年度稅制調整的優先事項，擬仿效歐盟與澳洲做法，對進口金額低於1萬日圓的商品加徵消費稅，屆時或要求電商平台登記繳稅。

不過，由於對小額進口商品加徵關稅會增加海關的負擔，預料政府將維持小額進口商品免關稅。

圖為路透社2024年8月22日拍攝的設計圖片，其中可以看到中國電商Shein及Temu的標誌。（Reuters）

報道稱，「低價免稅制度」原本是為了減輕海關負擔。隨着跨境電商迅速崛起，日本去年小額商品進口高達近1.7億件，總金額達4,258億日圓（約229億港元），於五年內暴增5倍。

有日本民擔憂該制度除了會削弱本地零售業者競爭力，亦有人擔心小額貨物進口的急增，或會讓海關查緝毒品與違禁品面臨更大的壓力。