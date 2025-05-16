日本擬取消小額進口商品免消費稅 防Temu和Shein等中國電商搶市
撰文：劉耀洋
出版：更新：
日媒5月16日報道，由於Temu和Shein等中國電商向日本大量銷售低價商品，導致當地本地商面臨不公平競爭壓力。日本財務省正考慮調整小額進口商品免關稅、消費稅的「低價免稅制度」，於明年以後改為針對小額進口商品加徵消費稅，並研議電商報稅措施。
日本《讀賣新聞》報道，目前日本的「低價免稅制度」允許1萬日圓（約537港元）以下的進口商品免徵關稅與消費稅。
財務省目前已將制度改革列為下年度稅制調整的優先事項，擬仿效歐盟與澳洲做法，對進口金額低於1萬日圓的商品加徵消費稅，屆時或要求電商平台登記繳稅。
不過，由於對小額進口商品加徵關稅會增加海關的負擔，預料政府將維持小額進口商品免關稅。
報道稱，「低價免稅制度」原本是為了減輕海關負擔。隨着跨境電商迅速崛起，日本去年小額商品進口高達近1.7億件，總金額達4,258億日圓（約229億港元），於五年內暴增5倍。
有日本民擔憂該制度除了會削弱本地零售業者競爭力，亦有人擔心小額貨物進口的急增，或會讓海關查緝毒品與違禁品面臨更大的壓力。
關稅戰︱美國宣布將小額包裹關稅從120%降至54%Temu小額包裹關稅生效後急表態 美媒：山姆大叔送貨中國製造？中港小額包裹關稅生效 Temu：已暫停從中國向美國郵寄貨品法國擬明年向中國小額包裹加徵處理費 遏止大量免稅包裹湧入歐盟