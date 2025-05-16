美軍參謀長披露第6代戰機F-47細節　作戰半徑比F-22高逾400海里

美國空軍參謀長阿爾溫（David Allvin）5月13日在社交媒體上發布資訊圖，披露有關第6代戰機F-47的更多細節，顯示其作戰半徑將超過1,000海里，較現役第五代戰機F-22高至少400海里。



阿爾溫13日在社交媒體X（前稱Twitter）上傳一幅對比第6代戰機及上兩代戰機的資訊圖，其中可以看到負責制空任務的F-47戰機最高速度將超過2馬赫，作戰半徑超過1,000海里，隱形性能方面達Stealth++級。

與之對比，同樣負責制空任務的F-22戰機最高速度與F-47一樣，但作戰半徑只有590海里，隱形性能方面亦比後者稍遜，只達到Stealth+級。

美國空軍計劃讓F-47在2025至2029年間投入服役，預計採購至少185架，數量將等同或超過現有F-22機隊規模。

圖為一張由藝術家設計的於2025年3月21日發布的F-47戰機渲染圖。（Reuters）

F-47未來將與協同作戰飛行器（CCA）搭配執行任務。根據資訊圖，兩款協同作戰飛行器測試機YFQ-42A及YFQ-44A的作戰半徑將超過700海里，具備Stealth等級隱形特性，但其最高速度則屬機密。