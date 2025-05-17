美國眾院強硬派共和黨人與民主黨聯手　否決特朗普涉稅改法案

美國眾議院預算委員會內數名強硬派共和黨議員與民主黨議員，於5月16日聯手否決了一項特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府推動、涵蓋稅改和醫保調整的法案。



路透社報道，特朗普在委員會投票前，於社交媒體Truth Social敦促共和黨人支持法案，並強調黨內不需要譁眾取寵的人。

該法案包括取消部份針對小費和加班收入的稅收，增加國防開支，並為邊境行動提供更多資金。然而法案最終在5名共和黨人倒戈的情況，以16票支持、21票反對下，遭到否決。

否決法案的共和黨人表示，除非眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）同意進一步削減針對低收入美國人的「醫療補助計劃」（Medicaid），並全面廢除民主黨實施的綠色能源減稅政策，否則他們將繼續不支持政府的減稅方案。

這張攝於2023年9月26日的照片中，可以看到位於美國華盛頓的國會大樓。（Reuters）

委員會主席、眾議員阿林頓（Jodey Arrington）稱，他已安排了18日進行晚間會議，再次就法案進行討論。