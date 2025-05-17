特朗普：談判人手有限　擬2至3周內單方面向貿易夥伴宣布新關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他將「在未來兩三周內」制訂部份貿易夥伴國的新關稅稅率，並致函通知這些國家。特朗普同時指他的政府團隊沒辦法跟所有的貿易夥伴都進行談判。



彭博社報道，特朗普5月16日（周五）指出，財長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）「將會發出信件，本質上是告訴大家跟美國做生意」要付多少關稅。

特朗普在阿聯酋會見企業高管時指：「我認為我們會很公平，惟真的沒辦法接待這麼多想與我們見面的人。(not possible to meet the number of people that want to see us)」

2025年5月16日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump）在中東行的最後一站出席一個商業論壇。（Reuters）

特朗普聲稱「有150個國家想與美國達成協議」(We have, at the same time, 150 countries that want to make a deal)，惟他並沒有透露有多少國家或哪些國家會收到信。

白宮和商務部沒有立即回應置評請求。

目前，美國仍在與多個經濟體進行磋商，包括日本、韓國、印度與歐盟。

2025年5月16日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump）在中東行的最後一站出席一個商業論壇。（Reuters）

特朗普日前與英國達成一項貿易框架協議，並與中國達成一項臨時關稅互降安排，為進一步談判爭取時間。他15日（周四）表示，印度已提出降低對美商品關稅的提議，但印度政府未予確認。

本文獲《聯合早報》授權轉載

