特朗普：談判人手有限　擬2至3周內單方面向貿易夥伴宣布新關稅

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)表示,他將「在未來兩三周內」制訂部份貿易夥伴國的新關稅稅率,並致函通知這些國家。特朗普同時指他的政府團隊沒辦法跟所有的貿易夥伴都進行談判。



彭博社報道,特朗普5月16日(周五)指出,財長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)「將會發出信件,本質上是告訴大家跟美國做生意」要付多少關稅。

特朗普在阿聯酋會見企業高管時指:「我認為我們會很公平,惟真的沒辦法接待這麼多想與我們見面的人。(not possible to meet the number of people that want to see us)」

2025年5月16日,阿聯酋阿布達比,美國總統特朗普(Donald Trump)在中東行的最後一站出席一個商業論壇。(Reuters)

特朗普聲稱「有150個國家想與美國達成協議」(We have, at the same time, 150 countries that want to make a deal),惟他並沒有透露有多少國家或哪些國家會收到信。

白宮和商務部沒有立即回應置評請求。

目前,美國仍在與多個經濟體進行磋商,包括日本、韓國、印度與歐盟。

特朗普日前與英國達成一項貿易框架協議,並與中國達成一項臨時關稅互降安排,為進一步談判爭取時間。他15日(周四)表示,印度已提出降低對美商品關稅的提議,但印度政府未予確認。

本文獲《聯合早報》授權轉載