澳洲大選落定　貿易部長直白：中國是我們最大買家，美國算什麼？

「澳洲拒絕加入特朗普對華貿易戰」，《澳洲金融評論報》（AFR）5月15日以此為題報道稱，澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）日前接受其專訪時罕見拒絕了美方，公開表示澳洲將抵制美國特朗普政府的壓力，拒絕在貿易問題上聯合對華施壓。



據報道，法雷爾表示，中國是澳洲最大的貿易伙伴，對澳洲而言，對華貿易要比對美貿易「重要10倍」。「我們不想減少與中國的貿易往來，而是希望與中國開展更多的貿易往來，」他說，「我們將根據我們的國家利益，而不是根據美國人可能想要或不想要什麼，來決定如何繼續與中國接觸。」

AFR指出，官方數據顯示，2023年至2024年度，澳洲對華出口額為2120億澳元，而對美出口額僅為370億澳元。

法雷爾還說，澳洲政府並不急於向特朗普政府尋求關稅減免。他透露，5月3日澳洲聯邦議會選舉塵埃落定後，澳洲駐美大使陸克文已與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）舉行了會談，並提交了澳方修訂後的取消關稅提案。但是，澳洲政府「不會為了達成協議而達成協議」。

只有在符合國家利益的前提下，我們才會簽署協議。我們希望達成一份好的協議，也做好了耐心等待的準備。 澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）

作為特朗普政府在全球範圍內廣徵關稅措施的一部分，澳洲對美出口被徵收10%的基準稅率。美國額外對所有進口鋼鐵和鋁統一徵收的25%關稅，也影響着價值約10億澳元（約合6.3億美元）的澳洲鋼鋁產品。

AFR稱，剛剛率領工黨贏得大選、成功連任的澳洲總理阿爾巴尼斯預計將於下個月與特朗普舉行首次面對面會談，貿易問題必將成為談判焦點。有專家認為，特朗普政府屆時將向坎培拉施壓，要求其以某種形式削弱與中國的貿易和經濟聯繫。

圖為中國商務部長王文濤2024年2月26日在阿聯酋阿布扎比會見澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）。（中國商務部）

澳洲悉尼大學美國研究中心高級經濟顧問約翰·孔克爾（John Kunkel）稱，歷屆澳洲政府一直試圖將貿易與安全議題分開處理，以在美中之間維持平衡，但特朗普政府並非以同樣的視角看待澳中、澳美關係，「美國向我們提出要求幾乎是不可避免的」。

法雷爾則在與AFR的採訪中，表現出對當前澳中關係改善成果的珍視。報道說，他強調，在澳洲工黨政府過去三年的努力下，澳中貿易已經有效復甦。「我們已經穩定了兩國關係，我們花了三年時間才讓兩國關係恢復到應有的水平。」法雷爾說。

數據顯示，中美貿易戰下，澳洲對中國的穀物飼養牛肉出口大幅增加，2025年2月和3月對華出口量超過2萬噸，比去年同期暴漲近40%。。（Getty）

近來，特朗普政府「不分敵友」的關稅亂拳，也將中澳貿易關係推得更近。4月28日，澳洲肉類工業委員會（AMIC）證實，有10家澳洲肉類企業日前首次獲准向中國出口綿羊肉和山羊肉。AMIC介紹，這是多年來澳洲羊肉輸入中國市場的最大規模擴張，「相當令人振奮」。

此前，澳洲廣播公司（ABC）4月13日發現，中美關稅衝突也給澳洲牛肉出口帶來機遇。澳洲肉類及畜牧業協會（MLA）統計數據顯示，澳洲對中國的穀物飼養牛肉出口大幅增加，2月和3月對華出口量超過2萬噸，比去年同期暴漲近40%。

本文轉載自觀察者網

