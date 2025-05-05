澳洲總理阿爾巴尼斯：連任後已與英美加領袖通話　冀與特朗普會面

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）5月3日率領工黨贏得大選後，他5日表示已經分別與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）及英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）通話，並指連任後的首個出訪國家是印尼。



路透社報道，阿爾巴尼斯5日會見傳媒，稱已與英美加領袖通話，並準備在6日與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話。他提到剛與特朗普交談，形容對話熱情及具建設意義，雙方談及關鍵及澳英美同盟（AUKUS）等問題。

阿爾巴尼斯曾形容特朗普的關稅政策「不是對朋友的行為」，他提到計劃將來與特朗普會面，對方亦表達有意合作。

2025年5月3日，澳洲悉尼，在當地媒體預測工黨將在澳大利亞聯邦大選勝選後，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）與伴侶海頓（Jodie Haydon）、兒子奈森（Nathan Albanese）和外交部長黃英賢（Penny Wong）參加工黨選舉之夜活動慶祝勝利。（Reuters）

特朗普4日返回白宮時則表示，除了知道阿爾巴尼斯成功連任外，對澳洲大選全不知情。他認為對方非常好，今次通話亦非常友善，稱阿爾巴尼斯對自己非常尊重。