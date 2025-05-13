澳洲總理阿爾巴尼斯正式宣誓就職　習近平：願與澳方推進兩國關係

澳洲大選結束，執政工黨截至目前獲得國會眾議院至少93個席位，保住大多數優勢。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）5月13日早上率領新內閣成員在首都堪培拉宣誓就職。中國國家主席習近平也在今日致電，祝賀他連任總理一職，稱願同阿爾巴尼斯共同努力，推動中澳全面戰略夥伴關係行穩致遠，更好造福兩國人民。



阿爾巴尼斯正式成為澳洲21年來首位成功連任的總理，開啟了另一段3年任期。而新內閣成員共有23人，包括外長黃英賢（Penny Wong）、國防部長馬爾斯（Richard Marles）、貿易部長法瑞爾（Don Farrell）等多名核心成員留任。內閣在宣誓儀式後舉行了首次會議。

2025年5月13日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）在堪培拉宣誓就任第48屆議會內閣成員後，與澳洲總督薩曼莎·莫斯廷（Samantha Mostyn，右）合影。（Getty Images）

阿爾巴尼斯周一在宣布政府部門負責人名單後表示，將落實「向澳洲人民提出的議程，讓國家變得更好」。他日前在工黨黨團會議上敦促當選議員，在贏得連任後保持謙遜，「專注於為所有澳洲人工作」。

在野自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）在選舉中失去所屬的迪克森選區席位，這是第一次有反對黨領袖在大選中丟掉議席。該黨周二選舉出前部長Sussan Ley為新黨魁，她也是第一位領導該黨的女性。

習近平在賀電中表示，雙方在過去三年就中澳關係發展深入溝通並達成共識，引領兩國關係改善，強調中澳關係進一步加強對兩國發展與促進世界和平有益。