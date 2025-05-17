現實版《飢餓遊戲》？美國政府考慮拍真人騷 讓移民競逐公民權
撰文：聯合早報
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美國國土安全部（DHS）確認正在考慮通過真人騷節目讓外來移民競逐美國公民權。
法新社報道，DHS星期五（5月16日）被問及《華爾街日報》有關報道時說，這個方案「尚未獲得批准或否決」，並指「每項提案在被否決或批准前都會經過徹底審查」。
DHS公共事務助理部長麥克勞克林（Tricia McLaughlin）在聲明中說：「我們需要重振愛國主義和公民責任，我們也非常歡迎突破常規的方案。」
根據《華爾街日報》報道，擬議的真人騷由加拿大裔美國人沃索夫（Rob Worsoff）提出，節目將讓參賽者互相較量，證明自己最具備當「美國人」的條件。
該報引述沃索夫的話說：「這不是移民版的《飢餓遊戲》（The Hunger Games）。」《飢餓遊戲》是一部反烏托邦小說，後來被改編成電影，內容講述一些兒童在電視直播的生存競賽中互相殘殺的故事。
沃索夫說：「這不是那種『如果你輸了，我們就用船把你送走』的真人騷。」
《華爾街日報》審閲沃索夫團隊製作的36個PPT。根據介紹，他們將讓參賽者在每集一小時的節目中相互競爭，活動環節可能包括一場淘金比賽，看誰能從礦井中挖出最多黃金，或讓參賽者分組組裝T型車的底盤。
這個節目將從移民抵達埃利斯島（Ellis Island）開始，埃利斯島是美國傳統移民入境點。每一集將淘汰一名參賽者。
在《華爾街日報》報道有關消息之際，曾為真人騷「明星」的美國總統特朗普宣佈終止各類移民群體的臨時保護身份（簡稱TPS）。臨時保護身份允許來自某些安全條件不高的國家、地區的個人在美國臨時合法居住和工作，免遭驅逐出境。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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