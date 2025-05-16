美國FBI前局長發照片「神秘數字籲暗殺特朗普」？捱轟後急刪文

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）5月15日指控聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）呼籲「暗殺」特朗普（Donald Trump）總統，並表示聯邦執法部門已針對這項「威脅」展開調查。



國會山報報導，科米是特朗普的長期政敵。當天稍早，他在Instagram上發布一張照片，可見沙灘上的貝殼排成「8647」這組數字。

前FBI局長科米被指控呼籲「暗殺」特朗普。（X@DonaldJTrumpJr）

在美國，數字86可表示將人趕走，47則是第47任總統的代號，故一些特朗普支持者認為8647這組數字代表要以暴力手段（包括暗殺）將特朗普趕下台。（X@DonaldJTrumpJr）

科米當晚刪除該則貼文，並且在新的貼文中澄清自己並無意呼籲暴力。（X@DonaldJTrumpJr）

前FBI局長科米（IG@comey）

前FBI局長科米（IG@comey）

路透報導，在美國，數字86可以當成動詞，表示將醉酒或行為不檢的人趕出酒吧。47則是第47任總統特朗普的代號。一些特朗普支持者認為8647這組數字代表要以暴力手段（包括暗殺）將特朗普趕下台。

諾姆晚間在社群媒體平台「X」寫道：

身敗名裂的FBI前局長科米剛剛呼籲暗殺特朗普總統。

她補充指出，

國土安全部和秘勤局正在調查這一威脅，並將採取適當行動。

科米當晚刪除該則貼文，並且在新的貼文中澄清，自己並無意呼籲暴力，也未意識到外界會如此解讀：

我稍早發布一張今天在海灘散步時看到的一些貝殼照片，我以為這是一條政治訊息，我沒想到，有些人會把這些數字與暴力聯繫起來。

科米表示，「我從未有過這樣的念頭，但我反對任何形式的暴力，因此我刪除該貼文」。

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