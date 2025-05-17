美國最高法院維持原判　禁止特朗普政府驅逐委內瑞拉移民

美國最高法院周五（5月16日）維持禁止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）引用戰時《1798年敵對國家法案》（Alien Enemies Act of 1798）驅逐委內瑞拉移民的決定，並指責政府試圖在沒有充分法律程序的情況下進行驅逐。



據路透社，法官們在一份簡短且未署名的意見書中批准了代表移民的非營利組織「美國公民自由聯盟」（ACLU）律師們提出的請求，暫時停止遣返。 4月19日，最高法院下令暫時停止政府驅逐被關押在德州拘留中心的數十名移民。

圖為2025年4月28日，美國德州城市Anson的拘留設施，關押著大批委內瑞拉籍無證移民。（Reuters）

美國公民自由聯盟的律師於4月18日報告稱，美國政府即將驅逐移民，且沒有提供必要的通知或對驅逐令提出異議的機會。此後，他們請求最高法院介入。法院於本周五通過判決。

特朗普抱怨，根據該裁決，犯下罪行的非法移民「不經過漫長、拖延和昂貴的法律程序就不能被驅逐出境」，而這一程序可能要耗費數年時間。他補充說，該裁決還將鼓勵其他罪犯非法入境。