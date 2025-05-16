俄烏談判今伊斯坦堡上演　車隊抵達　路透社：美烏土3國會談開始

俄羅斯與烏克蘭5月16日將在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）就俄烏戰爭問題談判，據路透社報道，土耳其屆時將與會，組成三邊會議。報道稱在談判開始前，美國、烏克蘭、土耳其在香港時間下午3時45分率先舉行另一場三邊會談，這場會晤已經開始。



路透社引述目擊者指，首批車隊已抵達俄烏談判會場。

俄烏問題談判2025年5月16日在土耳其上演，車隊抵達伊斯坦堡多爾瑪巴赫切宮辦公室（Reuters）

美烏土代表團均包括外長

報道指，美國、烏克蘭、土耳其的代表團均包括外長，會面在伊斯坦堡多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）舉行。

根據土耳其外交部消息人士，土耳其、美國與烏克蘭率先於當地時間早上10時45分（香港時間下午3時45分）在伊斯坦堡舉行會談。

同日稍後，土耳其、俄羅斯與烏克蘭將於當地時間中午12時30分（香港時間下午5時30分）開始談判。

2025年5月16日，俄烏伊斯坦堡談判舉行在即，多名記者站在潛在談判地點、多爾瑪巴赫切總統辦公地點外。（Reuters）

英媒早前曾整合俄烏雙方代表團的成員，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）皆不會現身。

俄方代表團將會由總統助理梅金斯基 (Vladimir Medinsky) 擔任代表團長；而烏克蘭代表團則由國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）領銜。