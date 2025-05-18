特朗普中東行「明益」美科技巨頭　英媒：黃仁勳和馬斯克是大贏家

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）剛完成他的中東之行。有英國媒體報道，特朗普此行與沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋的領導人達成一系列價值數以十億美元計的科技交易。特朗普不但向中東國家出售美國最先進的科技，同時亦向他們輸出美國的工業模式：一小撮人和他們的企業控制了整個科技行業，其中黃仁勳和馬斯克（Elon Musk）被視為此行的大贏家。



英國《衛報》5月17日報道，在特朗普出訪中東之際，多項公告紛紛湧至。美國和阿聯酋同意在阿布達比建立美國境外最大的人工智慧園區。

據報道，該協議允許阿聯酋購入50萬塊英偉達（Nvidia，又譯輝達）的先進晶片，該晶片被視為現時世上最先進的AI晶片。

沙特阿拉伯亦就半導體達成了類似的協議，獲得向其主權財富基金旗下的AI初創公司 Humain，出售數十萬塊英偉達最新款Blackwell晶片的承諾。

這些協議之所以引人注目有幾個原因。特朗普自詡是首席經紀人，帶領數十位美國知名企業的行政總裁前往中東，其中包括英偉達的黃仁勳、OpenAI的奧特曼（Sam Altman）、特斯拉和SpaceX的馬斯克和超微（AMD）的蘇姿丰。

報道指，這些科技企業高層與中東國家領導人面對面談判達成交易，而許多協議都違反了前總統拜登（Joe Biden）政府過往主張的政策。

拜登政府對出售美國最尖端科技實施了嚴格的控制。鑑於不少中東國家與中國有密切聯繫，拜登禁止英偉達和其他晶片製造商向這些國家出售最新型號的產品。

這些中東國家是否會按照協議將這項科技留為己用。譬如阿聯酋建立的巨大數據中心將由一間阿聯酋公司建造，之後將由美國公司管理。這一切是否會導致美國最先進的科技產品流往中國，這一切將有待觀察。

2025年5月18日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，左），英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，中）和特斯拉及SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk，右）。

分析認為，這些交易將為美國的科技企業帶來豐厚的收入，因為他們此行為他們的產品打開全新的市場。這些行政總裁都是人工智能發展的掌舵人，特朗普利用他們作為代理人，在新的地區傳播美國的科技發展模式。

整個行程中同樣引人注目的是，馬斯克證明他依然在白宮擁有相當大的影響力。儘管這位世界首富可能已經放棄了政府效率部的工作，他這次陪同特朗普出訪中東，突顯了他依然是其身邊的「紅人」。

分析指，馬斯克此次出行與人工智能的關係不如奧特曼或黃仁勳那麼密切。馬斯克對特朗普的價值，在於他對全球網絡連線的控制。 星鏈（Starlink）是馬斯克旗下SpaceX的衛星網路部門，控制超過一半的地球軌道衛星。馬斯克在沙特阿拉伯簽署了一項利用星鏈進行海事和航空用途的協議。

馬斯克甚至表示，他控制旗下的Optimus機器人，在特朗普和沙特王儲面前大跳前者最喜歡的流行歌曲YMCA，足證他與特朗普依然擁有密切的關係。

在過去一周，英偉達和特斯拉在美國的股價都有超過10%的升幅。