特朗普：澤連斯基浪費數十億美對烏援助 我討厭看到錢被揮霍
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月16日接受霍士新聞（Fox News）採訪時稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）浪費（pissed away）了數十億美國提供給烏克蘭的援助，這讓他非常煩心。
據美國《紐約郵報》（New York Post）報道，特朗普在採訪時憤怒的說：「錢就是錢。我討厭看到它被浪費的樣子。」自戰爭爆發以來，美國已批准向烏克蘭提供約1,750億美元的援助。
「我不願看到澤連斯基每次訪問華盛頓時，都會收到600億美元的支票，這些錢都去哪了？他簡直是這世界上最偉大的推銷員，甚至比我都強，」特朗普諷刺澤連斯基說。
但特朗普仍表示希望安排與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的會晤，他相信這將助力達成俄烏和平協議。
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