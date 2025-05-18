美國中西部風暴吹襲釀至少27死　兩州逾30萬戶停電

美國中西部多州5月16日遭風暴吹襲，風暴繼續向南移動，沿途還引發龍捲風。密蘇里州、肯塔基州、伊利諾伊州和印第安納州受到至少20場龍捲風襲擊，其中密蘇里州與肯塔基州受災最為嚴重，至少27死，兩州宣布進入緊急狀態。截至當地周六早上，多個州逾30萬戶停電。



綜合外媒報道，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）表示，當地因風災身亡人數增至18人，其中1人是消防員；而在密蘇里州，自周五以來則有7人同樣極端天氣原因身亡，該州聖路易斯市另有5000棟房屋受損；風暴還令維珍尼亞州部份地區產生雷暴與強風天氣，2人在車內因樹木倒塌身亡。

2025年5月17日，美國密蘇里州，圖為聖路易斯市在龍捲風肆虐後，一個社區多棟房屋受損。（Reuters）

美國國家氣象局指，在周五接獲28宗龍捲風上報個案，聯邦天氣預報員則指，今次極端天氣由向東移動的不穩定氣流造成，主要由北方冷鋒（cold front）撞擊南方與西方的暖流引發。

國土安全部長表示，已與密蘇里州、肯塔基州和伊利諾伊州州長商討，提供聯邦資源協助應對災後情況。