墨西哥海軍大型帆船撞擊布魯克林大橋　至少2死17傷｜有片

一艘懸掛有墨西哥國旗的海軍大型帆船5月17日在美國紐約曼哈頓與長島之間的東河（East River）巡游時，因桅桿過長，不慎撞上布魯克林大橋。紐約市長亞當斯（Eric Adams）證實，指有19人受傷，他早前稱傷者中有4人危殆，之後補充4人中有2人傷重不治。



綜合外媒報道，事發當地時間晚上8時20分左右，當局在事故發生後到場救援，並有蛙人在現場搜索水域，調查正在進行中，還強調受傷個案均發生在船上，即未有人因事件墜河遇溺。

由紐約17號碼頭出航的帆船目前被移送至36號碼頭，有官員指船上有2人從桅桿上不慎墜落，之後送院不治。另有官員早前指，帆船出現「機械故障」（mechanical issues）導致撞橋。

亞當斯早前指當局正「一同努力」，「確保照顧好船上的所有人」。

根據網上影片可見，這艘帆船在駛過布魯克林大橋底部時，桅桿撞擊橋邊一側，當時有數人還在桅桿上，有人逃生不及險些墜落，拉住桅桿上繩索倒掛空中。大橋因撞擊事故一度關閉約40分鐘，雖受撞擊但結構與設施完好無損，之後重開，檢查仍在進行中。

有美媒引述墨西哥海軍消息指，帆船Cuauhtemoc長約90米、寬12米，於1982年首航，並在今年4月6日起由墨西哥阿卡普爾科（Acapulco，位於太平洋沿岸的港口）啟航，旨在訓練船上學員。當時船上載有277人，計劃原定航行254日，其中170日全程在水上航行，還計劃訪問15個國家的22個港口，包括牙買加、古巴以及美國紐約等地。

而墨西哥外交部在X上指，目前墨西哥駐美國大使和墨西哥駐紐約領事館官員正在與當地政府聯繫，為受影響的帆船上的學員提供幫助，但未提及傷亡。