萬斯據報周二將訪問以色列　白宮官員否認

以色列傳媒報道指，現正在梵蒂岡出席教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒的美國副總統萬斯（JD Vance）或於5月20日出訪以色列，白宮官員後否認這一說法。



《今日以色列》（Israel Hayom）早前報道引述消息指，儘管尚未有最終決定，但以色列官員正在為萬斯到訪做準備，白宮亦在協調訪問事宜，預料萬斯將會晤以色列高層。以色列也認為萬斯今次訪問重要，他的到訪會向外界表明，美國與以色列之間的關係穩定。

但美國廣播公司（ABC）晚些時候報道引述白宮官員稱萬斯到訪的消息不實，稱萬斯將在教宗就職彌撒後、於周一返回華盛頓。

▼以色列第12頻道首席政治分析師在社交平台披露消息

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前結束中東訪問行程，不過未有訪問以色列。

以色列軍隊日前加強加沙攻勢，哈馬斯也開始與以色列團隊在卡塔爾開始新一輪談判，路透社指雙方未有實質進展。