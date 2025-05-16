教宗良十四世就職彌撒 萬斯將率美國代表團出席
撰文：劉耀洋
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新當選教宗良十四世（Pope Leo XIV）的就職彌撒將於5月18日在梵蒂岡舉行，美國副總統萬斯（JD Vance）屆時將率領美國代表團出席，同行者還包括國務卿盧比奧（Marco Rubio）。
教宗良十四世在升任教宗前，曾批評美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在移民問題的強硬言論與做法，例如他曾在其個人社交媒體X轉發一篇批評萬斯的文章，惟相關帳號目前已被刪除；而梵蒂岡沒有證實或否認相關貼文的真實性。
儘管如此，於2019皈依天主教的萬斯依然對一名美國人成功當選教宗表示歡迎，他在良十四世升任教宗後於X上表示，他相信數以百萬計美國天主教徒與其他基督徒，都會為後者成功領導教會祈禱。
教宗良十四世的就職彌撒將於18日上午10時在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行，他其後將於21日進行其首場周三公開接見活動。
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