教宗良十四世就職彌撒　萬斯將率美國代表團出席

新當選教宗良十四世（Pope Leo XIV）的就職彌撒將於5月18日在梵蒂岡舉行，美國副總統萬斯（JD Vance）屆時將率領美國代表團出席，同行者還包括國務卿盧比奧（Marco Rubio）。



教宗良十四世在升任教宗前，曾批評美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在移民問題的強硬言論與做法，例如他曾在其個人社交媒體X轉發一篇批評萬斯的文章，惟相關帳號目前已被刪除；而梵蒂岡沒有證實或否認相關貼文的真實性。

左圖：2025年5月9日，新當選教宗良十四世在梵蒂岡西斯汀教堂主持自己任期內的首次彌撒。（Reuters）右圖：2025年5月1日，副總統萬斯（JD Vance）在美國南卡羅來納州參觀金屬供應商Nucor Steel Berkeley期間發表演說。（Reuters）

儘管如此，於2019皈依天主教的萬斯依然對一名美國人成功當選教宗表示歡迎，他在良十四世升任教宗後於X上表示，他相信數以百萬計美國天主教徒與其他基督徒，都會為後者成功領導教會祈禱。

教宗良十四世的就職彌撒將於18日上午10時在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行，他其後將於21日進行其首場周三公開接見活動。