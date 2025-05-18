多國政要將赴教宗良十四世就職彌撒　魯比奧：俄烏可在梵蒂岡和談

梵蒂岡5月17日宣布，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將於周日出席新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）的就職彌撒，屆時將有多國政要出席。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）認為，梵蒂岡可以成為俄羅斯與烏克蘭舉行和談的地點。新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）曾表明，將親自盡一切努力，協助結束俄烏戰事。



路透社報道，新當選的教宗良十四世周日將在聖彼得廣場主持就職彌撒，擔任全球14億羅馬天主教徒的精神領袖的。預計出席教宗就職彌撒儀式的還有意大利、加拿大和澳洲總理，德國總理默茨（Friedrich Merz）以及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），以及以色列、秘魯和尼日利亞總統。

多位歐洲王室成員也將到場，包括西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）和王后萊蒂齊亞（Queen Letizia）。俄羅斯將派文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）代表出席。

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

據澤連斯基一位高級助手日前透露，澤連斯基希望在教宗就職儀式期間與各國領導人進行場邊會晤。今年4月26日，澤連斯基曾赴梵蒂岡參加教宗方濟各葬禮，並在聖彼得大教堂與美國總統特朗普舉行面對面會談。

當特朗普（Donald Trump，又譯川普）首次當選美國總統時，斯洛文尼亞有人為梅拉尼婭雕刻出一座木制雕像，但它於2020年7月遭到焚毁。藝術家唐尼（Brad Downey）其後於2個多月後，再委託工匠為梅拉尼婭重新塑造了一座青銅雕像。

報道提到，當地居民對於銅像被偷完全不會感到可惜，又指可能連梅拉尼婭也不例外。

外媒2025年5月16日報道，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的青銅像被人從腳踝處鋸掉移除並偷走，現場只剩下雕像的雙腳及其下的樹樁。（X@haapinesisfree）

事實上，該雕像不但與梅拉尼婭真人並不相似，而且唐尼當初製作該雕像是為了表達前者受益於美國快速入籍程序而成為美國人，其他移民卻在其丈夫特朗普的反移民政策政策下受苦。