法國巴黎奧利機場控制塔故障　逾百航班取消

法國巴黎的奧利機場（Orly Airport）5月18日發生空中交通管制故障，約130個航班被取消，不過截至當晚問題仍未解決，航空管理局預料將影響周一航班安排。



法新社報道，當局指問題在於機場控制塔發生故障，強調情況正在好轉，報道引述機場消息人士指，發生了「雷達故障」。

法國民航總局（DGAC）發表聲明指，上述機場航空管制系統故障需大幅減少航班數量，但未有交代故障原因。鑒於今次事態，當局指示航空公司調整飛行計劃，要求減少15%的航班時刻表，並警告稱「預計會出現延誤」。

2025年1月31日，美國維珍尼亞州，圖為華盛頓國家機場中控制塔一景（Reuters）

不僅是飛往歐洲和北非的航班受影響，法國國內航班也受重創，報道指乘客在航站樓大排長龍，尋找替代的交通方式。

奧利機場是巴黎第二大機場，在去年的客流量高達3,300萬人次，是戴高樂國際機場客流量的一半。奧利機場提供國內及國際航班服務，航點包括歐洲大部分國家及美國。由於故障關係，今日往來西班牙、丹麥、沙特阿拉伯、意大利、德國、奧地利、荷蘭、愛爾蘭及多個法國城市的航班取消，其他航班亦受延誤。