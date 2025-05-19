特朗普稅改法案在眾議院獲過關　擺脫共和黨因削支問題的內鬥

路透社5月18日報導，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）減稅法案獲得了美國眾議院一個關鍵委員會的批准，這使得該法案有望在本周稍後在眾議院獲得通過。這一法案早前因共和黨在削減開支問題上的內鬥而擱置數日。



上周四，該法案在國會獲得通過的努力遇到了障礙，五位共和黨內保守派強硬派與所有民主黨議員一同投下反對票，因為強硬保守派要求進一步削減醫療補助計畫，以換取他們在關鍵程式性投票中的支援。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）減稅法案獲得了美國眾議院一個關鍵委員會的批准，這使得該法案有望在本周稍後在眾議院獲得通過。（Reuters）

共和黨領導層表示，該法案尚不成熟，稅收與醫療補助條款仍需大幅修改才能贏得保守派支持。

此法案包括數萬億美元的稅收減免以及對美國軍事及國家安全的大幅增資，主要通過改革聯邦健康及營養計劃和削減能源計劃來支付。不過，為了安撫強硬派而進行的早前更改可能會使溫和派共和黨人反感，他們擔心取消稅收抵免可能會危及其選區的就業。