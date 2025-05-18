特朗普欲收卡塔爾豪禮爭議　美媒：掌摑2016年的自己｜有片

卡塔爾擬向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）贈送一架波音747-8型飛機作為禮物一事，事件持續發酵。有美國媒體就上傳了一段影片，可以見到特朗普2016年與希拉里（Hilary Clinton）進行辯論時，不斷質疑對方收取來自中東國家的捐贈，而這些國家普遍都對女性不友善，認為她應該退回對方的捐款。9年前的言論，與特朗普現時對中東國家的禮物「來者不拒」的態度相映成趣。



美國新聞諷刺節目每日騷（The Daily Show）上傳影片，嘲諷近日的特朗普想收取中東國家的禮物，遭到2016年的自己的狠批：

從美國新聞諷刺節目每日騷（The Daily Show）5月16日上傳的影片可見，2016年，正與前國務卿希拉里進行總統辯論的特朗普指：「沙特阿拉伯捐了250億美元，卡塔爾亦有捐款；這些國家的政府屠殺他們的女性，而妳居然接受他們的捐贈。」

鏡頭一轉來到近日的特朗普，他駁斥記者的提問：「這不是給我的禮物，而是給國防部的禮物，你應該清楚明白。」

回到9年前的畫面，特朗普要求希拉里退回這些國家的捐款，因為他們的政府都有人權問題，沒有善待他們的國民。

回到上周的特朗普，他怒斥記者的提問愚蠢：「你應該為你的問題感到尷尬，他們要免費送我一架飛機，然後我要拒絕他們的好意，再提出要為飛機付10億或4億美元？我完全可以欣然接受他們的好意。」

再回到2016年的特朗普，他表示：「如果妳能退回那些捐款，那將會是一個漂亮的舉動（a beautiful gesture）。」

鏡頭一轉，特朗普盛讚卡塔爾贈送飛機是「一個漂亮的舉動」，只有蠢材才會拒絕他們的好意。

這場穿越時空的「總統辯論」可以見證特朗普對中東國家的態度大轉向。