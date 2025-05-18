批特朗普滿口謊言是騙子　伊朗最高領袖哈梅內伊連發七帖火炮轟

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月16日結束中東行程之際，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）就在社交平台X上連發七條貼文，批評特朗普出訪時對伊朗的講話，還直斥聲稱想用力量來實現和平的特朗普，是在「撒謊（lying）」。



特朗普今次中東行包括訪問沙特阿拉伯、阿聯酋與卡塔爾三國，他在訪問期間多次批評伊朗當局，例如他在利雅德的一個投資論壇上發表講話，指責伊朗的領導層腐敗，並「竊取人民的財富」來資助恐怖主義；又在沙特阿拉伯聲稱伊朗當局是中東動蕩根源，給敘利亞、黎巴嫩、加沙等地區帶來苦難。

圖為哈梅內伊2025年5月17日在X上連發數條貼文炮轟剛剛結束中東訪問行程的特朗普。（截圖自X@khamenei_ir）

哈梅內伊則批評特朗普訪問時發表的諸多言論水平低下，根本不值得回應，「是美國人民之恥」，還稱特朗普政府向以色列提供武器，以轟炸加沙，反問特朗普政府「什麼時候用過力量來創造和平？」，聲稱中東動蕩的根源在於以色列。

他還抨擊美國在中東阿拉伯國家的盟友仰賴華府支持，「沒有美國，它們連十天都活不下去」，認為這些國家終將崩潰。