新加坡藝人方威捷性侵未成年少女致她感染HPV病毒　被判監40個月

涉嫌多次性侵未滿16歲少女，導致少女感染病毒，還指示少女哭求母親不要提控他，前電視藝人方威捷（Ian Fang）被判監禁40個月。



這單受人矚目的案件星期一（5月19日）在國家法院審理。身穿黑色上衣，帶着黑色口罩的方威捷（原名方偉傑，35歲）在一名男親友的陪同下出庭。

根據早前報道，少女被性侵的地點包括方威捷的住家、酒店和醫院。

方威捷被控六項性侵未成年少女、一項牴觸防止騷擾法令，及一項妨礙司法公正的罪名。

根據控狀，方威捷涉嫌於2024年6月間，至少六次與一名15歲少女發生關係，地點包括濱海灣金沙酒店、伊利沙伯諾維娜醫院，以及他的住家。

方威捷被指在2024年8月，指示少女在她的母親面前哭泣，告訴母親她不希望方威捷坐牢和被提控，有意妨礙司法公正。

方威捷也被指於2024年9月間，多次騷擾這名少女，包括同一天撥打18通電話給少女，也曾發送短訊給對方，及登錄少女在全民K歌平台上的虛擬房間。

方威捷與少女事發時是情侶關係。

案情透露，方威捷在犯案過程中，曾多次在沒有採取防護措施的情況下，與受害人發生性行為，也導致後者事後感染人類乳頭瘤病毒（Human papillomavirus，簡稱HPV）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

