墨西哥軍艦撼布魯克林大橋致兩死　名單曝光：21歲女學員+男水手

一艘墨西哥軍艦日前巡遊美國紐約曼哈頓與長島之間的東河（East River）時，因桅桿過長撞上布魯克林大橋，桅桿上有人躲避不及墜落，增至2死22傷。墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）指船上一名學員與一名水手身亡，並對此致哀。及後，墨西哥媒體發布兩名死者的更多細節。



綜合外媒報道，這名21歲的年輕隨船女學員América Yamilet Sánchez來自墨西哥東南部韋拉克魯斯州（Veracruz），而另一名水手Adal Jair Maldonado Marcos則來自墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）。

Sánchez在當地是一名小有名氣的游泳健將，曾在游泳項目中贏得多枚獎牌，而她在登船前數小時還打扮時尚與這艘軍艦合影，未料這張公布在她自己社交平台帳戶上的相片，竟成自己的「遺照」。而男水手Marcos過去九個月中一直在這艘軍艦上服役，並且隨船周遊各地。

一艘墨西哥軍艦在2025年5月17日於美國紐約東河航行時，因桅桿過長不慎撞上河上的布魯克林大橋，圖為遇難2名船員。（X@ar2_mx）

另一方面，《紐約時報》則披露軍艦撞橋事故蹊蹺，當局指船隻當時行駛方向出錯，橫穿布魯克林大橋並非預訂航程，早前有報道引述警方指，船隻因發生「機械故障」（Mechanical issues）而「失去動力」，慘案隨之發生。

幫助軍艦駛離港口的拖船公司指有為船隻提供額外幫助，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示質疑，稱一般而言事先都會有一艘拖船幫助船隻脫困，影片中船隻撞橋明顯是在事後發生，認為拖船公司未有效施以援手。