墨西哥市長競選集會爆槍擊4死3傷　候選人遇難血染街頭｜有片

墨西哥東南部韋拉克魯斯州（Veracruz）的一個名為Texistepec的小鎮，5月11日發生槍擊案，造成4死3傷；一名市長候選人Yesenia Lara Gutiérrez，更在競選集會中遭遇槍擊當場喪生。這名候選人在活動開始時使用自己的帳戶在Facebook開直播，未料竟錄下自己生命中的最後一刻。



Gutiérrez的Facebook帳戶其中還留存當日直播錄像，不過現時帳戶的頭像已變為黑白相片，錄像還留存她走上街頭造勢拉票的畫面。

根據錄像，當時街上人頭攢動，她身邊一人手持正於Facebook直播的手機將她競選過程影下，Gutiérrez本人在遇襲一刻還在與當地民眾握手、擁抱，槍聲緊隨其後，眾人在她遇難倒地後四散躲避槍擊。

韋拉克魯斯州州長Rocío Nahle在事發後譴責暴力襲擊，誓言徹查到底。墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）周二證實此事，指目前尚不明確施襲原因，稱正與當地官員協調，聯邦政府會在必要時提供支持。當局目前正展開調查。

圖為Yesenia LaraYeseniaz市長候選人在集會中遇襲身亡的組合圖片，2025年5月10日，墨西哥韋拉克魯斯州（Veracruz），左圖為Yesenia在小鎮Texistepec街道上與民眾擁抱，右圖為槍擊發生後眾人奔向她的遺體檢查情況。（截圖自X@PrJopelim）

針對墨西哥的政治人物的暴力襲擊事件並不罕見，該國深受販毒集團與腐敗影響，暴力事件頻發，例如早在今次襲擊的兩日前，就有一名議員在醫院被槍殺，而在上月，就有一名政府高官在餐廳用餐時遇槍擊身亡。