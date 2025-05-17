墨西哥女網紅直播期間遭槍殺　身中多槍慘死畫面曝光｜有片

英國媒體5月14日報道，墨西哥一名23歲女網紅馬奎斯（Valeria Marquez）在社交平台直播期間遭到一名男子連開多槍擊斃，事件震驚這個性別暴力問題尤其嚴重的國家。當地檢察官正循「仇恨女性殺人」（femicide）的方向進行調查。



據英國《衛報》報道，馬奎斯是一位「美妝網紅」，經常在其社交平台分享有關美妝心得的影片；她13日（周二）晚上在一間美容院內，利用TikTok進行直播期間遭到槍殺。

墨西哥一名女網紅在直播期間遭到槍殺：

從網上流出的影片可見，馬奎斯手持一個粉紅色的娃娃面露笑容，不時撥弄金色披肩的長髮。突然一名男子進店呼喚她的名字，馬奎斯說了一句「他們來了」，隨後關掉麥克風回應對方，豈料卻遭到連開多槍射殺，胸部和腹部中槍後，整個人癱軟在椅子上。

報道指，槍聲響起後不久，有人拿起她的手機，在鏡頭前短暫露面，隨後直播被中斷。

墨西哥女網紅馬奎斯（Valeria Marquez）的IG:

據報道，在IG上有38萬粉絲的馬奎斯當日曾在直播上表示，有人曾在她不在美容院的時候說要給她送上「名貴禮物」，惟那個人一直沒有現身。

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墨西哥哈利斯科州（Jalisco）檢察官在事後發布的一份聲明中表示，他們正循「仇恨女性殺人」的方向調查此案。

墨西哥檢查部門表示，「仇恨女性殺人」可能涉及有辱人格的暴力、性虐待、與兇手的關係，或受害者肢體在公共場所暴露。