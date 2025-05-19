李在明失言稱「賣咖啡是暴利」　業界斥涉嫌散播假訊息擬提告

韓國總統大選下月舉行，選情領先的共同民主黨候選人李在明卻陷入失言風波，他日前宣稱一杯咖啡的成本僅120韓圜（不足1港元），卻能賣到約50港元，這番言論不僅惹來業界批評，執政國民力量黨5月19日宣布，將就李在明的言論，以「誣告、散播假訊息、誹謗等罪名」提起訴訟。



李在明日前到全北群山市造勢，他提及自己在擔任京畿道知事時，曾成功說服在旅遊景區非法做生意、要求旅客買東西當作「入場費」的商販，由賣價值5萬韓圜（約281港元）的雞肉粥，轉賣方便旅客的咖啡或茶。

他續稱：「就算你賣5萬韓圜，揮汗如雨地煮一小時，也才只能賺3萬韓圜(約169港元)吧，但是賣一杯咖啡的話，能賣到高達1萬韓圜（約56港元），而據我所知，成本只是120韓圜（約0.67港元）。」

國民力量黨代理黨魁金永泰議員周一批評，李在明日前咖啡成本僅120韓圜的言論。(網上圖片)

雖然李在明的這番言論原意是在吹噓自己的政績，惟他言談間指賣咖啡是暴利的言論，卻引起爭議，不少咖啡店老闆批評李在明不了解咖啡的成本結構。

國民力量黨批評，這番言論暴露了李在明對市場經濟的無知。他們聲稱，其言論「不公平地強調成本價明顯低於售價，給人一種個體咖啡店老闆賺取巨額利潤的印象」，而且將租金、電費、人工等所有運營費用排除在外，只簡單提到材料費，損害了個體咖啡店老闆的整體社會聲譽和聲譽。