柬埔寨吳哥窟遭雷擊 至少3死多人受傷
撰文：官祿倡
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位於柬埔寨的吳哥窟是聯合國教科文組職認可的世界文化遺產，這寶地上周五（5月16日）降下大雨並伴隨雷電，下午5時左右，有沿途來到主寺廟避雨的遊客遭到雷擊，至少3死，另有多人傷，醫護接報到場將傷者送院救治。截至目前，柬埔寨政府與吳哥窟公園園方未回應事件。
《高棉時報》（Khmer Times）報道指死者均為柬埔寨本國遊客，包括一名來自吳哥窟所處暹粒市的34歲男攝影師，兩名女遊客則分別來自金邊與貢布省。
英國《獨立報》（The Independent）則引述柬埔寨旅遊部長何哈（Hout Hak）在事發翌日發聲明，要求有在社交媒體中上傳涉事相片的用戶，刪除相片，強調用戶傳播「負面訊息」可能會令本地旅遊業受損。
外界認為他舉動封鎖消息。不過《高棉時報》則引述政府發言人Pen Bona回應，指吳哥窟的旅遊產業對經濟貢獻重要，事關國家利益，認為報道無關公共利益「就算不報道也不會有損失」，強調當局並未禁止媒體報道。
吳哥窟是柬埔寨最著名的旅遊景點，每年吸引約250萬遊客，佔地約400平方公里，包含9 世紀至15世紀高棉帝國首都的遺址。
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