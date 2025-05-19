柬埔寨吳哥窟遭雷擊　至少3死多人受傷

位於柬埔寨的吳哥窟是聯合國教科文組職認可的世界文化遺產，這寶地上周五（5月16日）降下大雨並伴隨雷電，下午5時左右，有沿途來到主寺廟避雨的遊客遭到雷擊，至少3死，另有多人傷，醫護接報到場將傷者送院救治。截至目前，柬埔寨政府與吳哥窟公園園方未回應事件。



《高棉時報》（Khmer Times）報道指死者均為柬埔寨本國遊客，包括一名來自吳哥窟所處暹粒市的34歲男攝影師，兩名女遊客則分別來自金邊與貢布省。

柬埔寨吳哥窟，2019年8月25日上載。（Unsplash/Vicky T）

英國《獨立報》（The Independent）則引述柬埔寨旅遊部長何哈（Hout Hak）在事發翌日發聲明，要求有在社交媒體中上傳涉事相片的用戶，刪除相片，強調用戶傳播「負面訊息」可能會令本地旅遊業受損。

外界認為他舉動封鎖消息。不過《高棉時報》則引述政府發言人Pen Bona回應，指吳哥窟的旅遊產業對經濟貢獻重要，事關國家利益，認為報道無關公共利益「就算不報道也不會有損失」，強調當局並未禁止媒體報道。

2025年5月16日，柬埔寨暹粒，圖為有來到吳哥窟主寺廟避雨的遊客遭雷擊受傷並有救護車到場的拼圖。（Facebook@Warunee Manosong ）

吳哥窟是柬埔寨最著名的旅遊景點，每年吸引約250萬遊客，佔地約400平方公里，包含9 世紀至15世紀高棉帝國首都的遺址。