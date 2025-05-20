美俄元首通話｜特朗普：俄烏將立即啟動談判　梵蒂岡願主辦和談

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月19日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話，持續逾兩小時後結束。特朗普在在通話後說，俄羅斯和烏克蘭將立即啟動談判，以實現停火。他又稱，梵蒂岡已表示「非常樂意主持談判」。



2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發罵戰（Reuters）

特朗普在社交平台發文說，他剛剛同普京結束2個小時的通話，通話「挺順利」。他表示，俄烏將立即啟動旨在實現停火的談判，而且是旨在尋求結束戰爭的談判。具體條件將由雙方協商確定，因為「他們掌握著其他人無法知曉的談判細節」。

指俄方希望衝突結束後與美開展大規模貿易

特朗普說，此次通話「基調和氣氛都非常好」，俄方表示希望在俄烏衝突結束後與美開展大規模貿易，他贊同這一想法，認為俄羅斯擁有巨大機會創造大量就業和財富，潛力無限。同樣，在國家重建過程中，烏克蘭也能從貿易中受益匪淺。

特朗普又稱，他在與普京通話後，還與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），以及法國、意大利、德國和芬蘭領導人通了電話。

澤連斯基表示，該次通話時間較長，考慮舉行最高級別的各方會議，包括烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟國家和英國。他指出，土耳其、梵蒂岡或瑞士可以作為會議舉辦地，並希望會議能夠盡快召開。