世衛第78屆大會開幕　中國稱將續以實際行動支持世衞與多邊主義

世界衛生組織（WHO）第78屆大會5月19日在瑞士日內瓦開幕，今屆大會以「共創健康世界」為主題展開。中國派出代表團出席會議，代表團團長、國家衞健委主任雷海潮表示，中方將繼續以實際行動，支持世衞組織及多邊主義，歡迎世衞組織實施改革，願意與廣大成員國攜手努力，共同構建人類衞生健康共同體。



世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在開幕式發表講話，指各成員國在本屆大會將審議、並有望通過「大流行協定」，呼籲各成員國批准下一輪會費增長，以進一步推動實現世衞長期的財政可持續性和獨立性。

雷海潮在一般辯論發言中還強調中國積極參與全球衛生合作，他提及新型冠狀病毒疫情期間中國為全球防疫提供助力，例如向外輸送5,000億件個人防護用品及23億劑次疫苗。

中國國務院副總理劉國中也有出席會議，他分別會見譚德塞、世界氣象組織秘書長紹羅（Celeste Saulo）、瑞士聯邦委員兼內政部長鮑默・施奈德（Élisabeth Baume-Schneider），並向譚德塞強調中方願繼續對世衛組織予以支持。

2025年5月19日，瑞士日內瓦，圖為世衛組織大會召開時，譚德塞在開幕式上發表講話。（新華社）

世界衛生大會是世界衛生組織的最高決策會議，通常每年五月在日內瓦舉行，主要負責包括制定組織政策以及審查和批准專案預算，預料大會將2026年至2027年預算由53億美元削減至42.67億美元，今屆大會預料在5月27日閉幕。