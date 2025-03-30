美國「退群」　譚德塞：世衛將削減兩成預算

美國總特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布退出世界衛生組織（WHO）之後，該組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五（3月28日）表示2025年將面臨近6億美元（約46.7億港元）的收入缺口，他提議將預算削減20%，被迫減少其代表團和工作人員。



特朗普1月上任後簽署行政命令，不僅讓美國退出WHO，還決定凍結幾乎所有旨在改善全球健康的重要項目的美國對外援助。

2025年3月28日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

法國國際廣播電台（RFI）報道，譚德塞早在1月底就警告稱，WHO將採取削減經費的措施。他在在周五發給聯合國衛生機構工作人員的一封信中說：「美國和其他國家大幅削減發展援助費用，給各國、非政府組織以及包括WHO在內的聯合國機構造成巨大混亂。」

他補充道，在美國退出開始之前，該組織就已面臨資金短期的困境，並於9個多月前開始研究提高效率的措施。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2023年12月15日在瑞士日內瓦出席聯合國會議。（Reuters）

今年2月，WHO執行委員會將2026-2027年擬議預算從53億美元削減至49億美元。譚德塞表示：「自那時起，發展援助項目的前景就惡化了......因此，我們向成員國提議將預算進一步削減成42億美元，比最初提議的預算減少21%。」