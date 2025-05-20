京都大學中國留學生冒考TOEIC試被捕　日本警方：疑有組織操作

日本東京警視廳5月19日公佈，當地警方拘捕一名在京都大學研究生院攻讀的27歲中國留學生王立坤，指他涉嫌從京都前往東京，冒名頂替他人代考TOEIC考試。王立坤在接受警方訊問時，已經承認了這些指控。



警方的消息指，周日東京都板橋區一處TOEIC考試會場，王立坤在進入考場時謊稱自己「忘記攜帶准考證」，企圖以他人身份填寫臨時准考證。由於他提供的個人信息與身份證件不符，故露出破綻。

警方其後更發現他將一個3至4厘米的小型麥克風藏在口罩內，疑似計劃在考試中與外界通話，進行作弊，背後疑涉及更多人士。警方正在調查是否涉及有組織作弊行為的可能性。

TOEIC多益英語考試是全球認可的英語能力測試。(TOEIC)

TOEIC多益英語考試是全球認可的英語能力測試，主辦方稱，最近發現考分在900分以上的中國籍考生離奇地大量增加，又稱有人使用相同照片但不同身份信息重複報名考試。

去年12月，日本國際交流基金會（The Japan Foundation，JF）為希望留學或在日工作的外國人舉辦的日本語能力試驗（JLPT，俗稱「日檢」），也曾出現集體作弊事件，多名內地及台灣考生成績被取消，相信事件涉及有人代考及利用不同考區時間差作弊。