以色列加沙攻勢惹多個盟友不滿　白宮仍對斡旋局勢「無動於衷」

繼以軍上周日（5月18日）加強對加沙地面行動後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周一矢言以色列將「控制整個加沙」。加沙局勢日趨嚴重引來國際社會關注，英國、法國、加拿大發聲明斥責揚言制裁。然而，《衛報》分析指，美國白宮對斡旋加沙局勢基本上「無動於衷」（unmoved）。



報道指，儘管美國社會對以色列狂攻加沙日趨不滿，但當地政界依然秉持「挺以冷巴」的態度，並讓異見政客「噤聲」。

參議員桑德斯（Bernie Sanders）就在美國節目The Late Show with Stephen Colbert中直指，華府「一意孤行」的原因在於政治遊說團隊的打壓，強調美國以色列公共事務委員會（AIPAC）等組織會攻擊異見人士，還舉例前民主黨籍眾議員鮑曼（Jamaal Bowman）就因此被該組織動用1,450萬美元以遊說華府，希望將他趕出政壇。

2025年5月17日，從以色列-加沙邊境以色列一側看到的北加沙破壞景象。（Reuters）

報道還引述對華府「挺以」態度持反對意見的眾議院議員Delia Ramirez與Ilhan Omar，二人就批評華府舉動無助加沙局勢回穩，後者還強調總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前出訪中東是「大張旗鼓」（fanfare），因他未達成停火，平民還因戰火喪生，「令人可恥」。

不過，有了解美以談判情況的消息人士透露，過去幾週，美國對以色列採取了更強硬的立場，「特朗普的人正在讓以色列知道：『假如你們不結束這場戰爭，我們就會拋棄你們，』」這也可反映在特朗普與副總統萬斯（JD Vance）最近出訪時都沒有到訪以色列，這被廣泛解讀為對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的冷落。