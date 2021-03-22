中美2+2｜從會議可見包括中國的區域大國　望拜登政策舊調重彈

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-22 15:28

美媒3月21日在評論文章指出，中國中共中央政治局委員楊潔篪在3月18至19日舉行的中美會談上訓斥美國官員，這就是中美關係的「新現實」，包括中國在內的、美國的對手，在測試是否可如利用美國前總統奧巴馬（Barack Obama）般，利用美國現任總統拜登（Joe Biden）。

中美關係：圖為3月18日，中國中共中央政治局委員楊潔篪（右）與中國外長王毅（左）抵達美國阿拉斯加州，與美國代表會談。（AP）

《華爾街日報》21日在社論中指出，對手已感覺到美國的軟弱，是次會談是要被認真看待的警告。社論的標題為《中國對拜登的警告》（China's Warning to Biden）。

文章提及，這會談為全球最重要的雙邊關係——中美關係定調。從對外流出的會談內容，中國在閉門會議進行時，態度如它公開發表言論一樣強硬。

中美關係：圖為2015年3月23日，美國時任總統奧巴馬在馬里蘭州發言後，向民眾揮手。（Getty）

內文稱中國在這個會議的發言已表明，在特朗普時期之後，北京想美國「重返」奧巴馬時期、容留對中國在全球發展的政策。

文章稱，區域大國正測試拜登政府是否「奧巴馬政府二世」。中國會是美國最大的考驗，中國愈來愈有信心的是，認為自己比起正在衰落的美國，更有策略優勢。