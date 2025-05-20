美國警方公布黃石公園車禍遇難6名中國人身份　3人來自中國意大利

美國愛達荷州黃石國家公園本月1日發生嚴重交通意外，導致5名中國公民死亡、8名中國公民受傷。愛達荷州警方上周五表示，在旅遊車上的14人中，除1名司機兼導遊外，13名遊客中，12人為中國公民，1人為意大利公民。同時又公布6名遇難者的姓名。



當地警方表示，6名遇難者中有3名是國際遊客，其中2位從中國來到美國，1位從意大利到美國。來自廣西的71歲女性李建平（Jianping Li，音譯）、來自桂林的66歲女子蔣曉明（Xiaoming Jiang，音譯）、來自米蘭的28歲女子伊萬娜‧溫（Ivana Wen），三人於車禍中喪生。

另有兩名中國遇難遊客住在美國南加州，包括64歲的李聶（Li Nie，音譯）和53歲的萬愛鳳（Aifeng Wan，音譯）。而30歲的司機兼導遊張宇（Yu Zhang，音譯），也在車禍中喪生，他住在南加州。

愛達荷州警方上周五公布6名遇難者的身份。(Idaho Police Station)

黃石公園裏的溫泉吸引遊客觀賞，但存在一定危險。圖中是Norris Geyser Basin。(Getty Images)

此前，當局已經確認，農夫車司機也在事故中喪生，他為25歲美國得州居民。調查人員確認，農夫車司機當時越過中線，與張宇駕駛的旅遊車相撞。警方表示，他們正在繼續調查農夫車越過中線的原因。

這次事故的地點位於愛達荷州東部亨利湖州立公園（Henrys Lake State Park）附近的美國20號高速公路上。該公園距黃石國家公園約16英里（約25.7公里）。