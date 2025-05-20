日本貿易代表：將堅持要求美國取消關稅

日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示，日本政府要求美國政府取消關稅的立場沒有改變。



路透社報導，赤澤亮正在星期二（5月20日）的例行新聞發佈會說，日本不會倉促達成一項可能損害國家利益的貿易協定。

他說：「美國祭出一系列針對汽車、汽車零部件、鋼鐵和鋁的關稅以及對等關稅措施，是令人遺憾的。而我們要求美國重新考慮其關稅立場沒有改變。」

赤澤良聖也透露，兩國星期一在華盛頓舉行了工作層級的貿易談判，第三輪部長級談判的時間表尚未確定。

美日關係：2024年4月5日，在日本首相岸田文雄將對美國進行國事訪問前夕，白宮外已裝置日本和美國國旗。（Reuters）

共同社星期二報導，赤澤亮正本周將前往華盛頓參加可能在星期五（23日）舉行的第三輪談判。

共同社稱，美國貿易代表格里爾（Jamieson Lee Greer）預計將出席23日的談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將缺席。

一名瞭解談判情況的消息人士告訴路透社，日本正在考慮一攬子提議以尋求美國取消關稅，其中可能包括增加美國玉米和大豆的進口、造船方面的技術合作以及修改進口汽車的檢驗標準。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

