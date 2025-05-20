日本貿易代表：將堅持要求美國取消關稅
撰文：聯合早報
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日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示，日本政府要求美國政府取消關稅的立場沒有改變。
路透社報導，赤澤亮正在星期二（5月20日）的例行新聞發佈會說，日本不會倉促達成一項可能損害國家利益的貿易協定。
他說：「美國祭出一系列針對汽車、汽車零部件、鋼鐵和鋁的關稅以及對等關稅措施，是令人遺憾的。而我們要求美國重新考慮其關稅立場沒有改變。」
赤澤良聖也透露，兩國星期一在華盛頓舉行了工作層級的貿易談判，第三輪部長級談判的時間表尚未確定。
共同社星期二報導，赤澤亮正本周將前往華盛頓參加可能在星期五（23日）舉行的第三輪談判。
共同社稱，美國貿易代表格里爾（Jamieson Lee Greer）預計將出席23日的談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將缺席。
一名瞭解談判情況的消息人士告訴路透社，日本正在考慮一攬子提議以尋求美國取消關稅，其中可能包括增加美國玉米和大豆的進口、造船方面的技術合作以及修改進口汽車的檢驗標準。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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